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بعد وفاة مسن من الخليل

ارتفاع حصيلة وفيات كورونا في فلسطين إلى 11

01 تموز / يوليو 2020 08:24

رام الله - الرأي

أعلنت وزارة الصحة برام الله الليلة، عن تسجيل وفاة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد في محافظة الخليل.

وأفاد المتحدث باسم الوزارة، كمال الشخرة، بوفاة مواطن في السبعينيات من عمره متأثرا بإصابته بفيروس كورونا في بلدة تفوح غرب الخليل، ما يرفع حصيلة حالات الوفاة في فلسطين منذ بدء رصد الفيروس إلى 11 وفاة.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت عصر أمس والليلة، عن وفاة مواطن (44 عاما) ووالدته الستينية، وكلاهما من مدينة الخليل، بعد إصابتهما بالفيروس.

وسجلت فلسطين أمس الثلاثاء، 322 إصابة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات 2765 إصابة.

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