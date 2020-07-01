الاحتلال يعتقل مواطنة من رام الله

رام الله - الرأي

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مواطنة من حي الطيرة في رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر محلية إن قوة عسكرية اقتحمت حي الطيرة غربي رام الله واعتقلت حنين نصار زوجة الأسير رامي فضايل، بعد ان داهمت منزلها.