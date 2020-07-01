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الحكومة تعلن إغلاق محافظات الضفة كلياً لـ5 أيام

01 تموز / يوليو 2020 08:26

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فلسطين المحتلة - الرأي

أعلنت الحكومة مساء الأربعاء، إغلاق جميع محافظات الضفة الغربية المحتلة ابتداءً من يوم الجمعة القادمة ولمدة خمسة أيام، بسبب تفشي وباء "كورونا" المستجد.

وقالت في مؤتمر صحفي عقد في مدينة رام الله إن: "الإغلاق يشمل المدن والقرى والبلدات والمخيمات، ومنع الحركة والتنقل، مع إغلاق جميع المرافق الاقتصادية باستثناء الصيدليات والمخابز".

وأعلنت عن توقف حركة المواصلات بشكل كامل بين المحافظات وداخل المحافظة نفسها، مع الإبقاء على الإجراءات التي اتخذها المحافظون كما هي منذ لحظة اتخاذها.

ودعت جميع المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية وارتداء الكمامات، والامتناع عن أداء الصلوات في المساجد والكنائس، مؤكدة أنه أقرت لائحة عقوبات لمن يخالفون التعليمات.

وبخصوص الرواتب، قالت: "إن وزير المالية سيلتقي غدًا صباحًا عند العاشرة والنصف بعدد من الصحفيين للحديث عن الوضع المالي وتحديد نسبة وآلية صرف الرواتب"

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