"نتنياهو" يعلن عدم التوافق حول خطة الضم

فلسطين المحتلة - الرأي

قال مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو" إنه لا وجود لتوافق حتى الآن بخصوص مسألة مشروع الضم.

وجاء في بيان أصدره مكتب نتنياهو الأربعاء إنه "يواصل مباحثاته مع الإدارة الأمريكية والمستوى الأمني الإسرائيلي حول مشروع الضم".

وجاء في البيان "إن جهود ومساعي الضم متواصلة، في إشارة إلى عدم وجود قرار حتى الآن بموعد ومستقبل وآلية الضم".

وأشار إلى أن نتنياهو أجرى اليوم لقاءً مع رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، وخلال الأيام القادمة سيجري مباحثات إضافية.

ولفت إلى إجراءه عدة لقاءات بهذا الخصوص مع الطاقم الأمريكي خلال الأيام الأخيرة.