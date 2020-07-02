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إصابة أحد وكلاء النيابة العامة في بيت لحم بفيروس كورونا

02 تموز / يوليو 2020 08:21

بيت لحم- الرأي:

أعلنت النيابة العامة في بيت لحم، منتصف الليلة الماضية، عن إصابة أحد وكلاء النيابة العامة لديها بفيروس كورونا المستجد.

وقالت النيابة في بيان لها، "التزاما بالمسؤولية والشفافية، نود التوضيح أمام الجمهور الكريم أن وكيل النيابة يعمل لدى نيابة بيت لحم، وهو من سكان مدينة دورا، وكان على رأس عمله حتى يوم الخميس الموافق 25/06/2020 وعليه نرجو كل من راجع نيابة بيت لحم قبل هذا التاريخ مراجعة الطب الوقائي من أجل إجراء الفحوصات اللازمة".

وأوضحت النيابة أنها في هذه الأثناء، تجري مشاورات مع وزارة الصحة لتقييم الموقف، وعليه وانسجاماً مع القرار السابق تبقى نيابة بيت لحم مغلقة لحين صدور توصية من وزارة الصحة بالخصوص، وسيتم إعلام الجمهور بأية تفاصيل جديدة لاحقا.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، أعلنت مساء أمس، تسجيل 50 إصابة جديدة بفيروس كورونا في مدن الضفة الغربية.

ووصل إجمالي المصابين في فلسطين بفيروس كورونا إلى 3095، بينها 2450 حالة نشطة، وعدد حالات التعافي 634.

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