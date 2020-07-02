مؤتمر صحفي مشترك لحركتي حماس وفتح ظهر اليوم

الدوحة – الرأي:

كشف حسام بدران عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" رئيس مكتب العلاقات الوطنية فيها، عن عقد مؤتمر صحفي ظهر اليوم الخميس في تمام الساعة 12 ظهرا يجمع نائب رئيس الحركة صالح العاروري، واللواء جبريل الرجوب أمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح".

وقال بدران في تصريح وصل "الرأي" إن اللقاء يأتي تقديراً لخطورة المرحلة، وتأكيدا على وحدة شعبنا في مواجهة قرارات الضم الصهيونية وصفقة القرن، واستمرارا للجهد الوطني المشترك الذي تجسد اليوم في قطاع غزة الصامد وفي الشتات.

وأكد حرص حركة حماس واستعدادها لكل عمل يصب في مصلحة شعبنا وقضيته، ويوحد جهودنا في مواجهة إجراءات الاحتلال الغاشم.