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التشريعي: تمديد عباس الطوارئ للمرة الرابعة غير دستوري

06 تموز / يوليو 2020 04:28

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1394586532

غزة- الرأي:

قال رئيس اللجنة القانونية في المجلس التشريعي الفلسطيني النائب المستشار محمد فرج الغول "إن عباس ينتهك القانون الأساسي الفلسطيني والقوانين ذات الصلة للمرة الرابعة بتمديده للمرة الرابعة حالة الطوارئ بشكل غير دستوري، ويعد انتهاكاً صارخاً للقانون الأساسي، داعياً لإيقافه عند حده ومحاسبته>

وأضاف الغول في بيان له الاثنين "أن عباس فاقد الشرعية ومنتهي الولاية منذ 9/1/2009 وهو لا يملك هذه الصلاحية، فأي رئيس حتى لو كان شرعياً وغير منتهي الولاية لا يملك تمديد حالة الطوارئ دون عرض على التشريعي وبشروط مشددة حسب القانون الاساسي الفلسطيني".

وشدد على أن المجلس التشريعي حسب القانون الأساسي الفلسطيني هو المؤسسة الرسمية المنتخبة الوحيدة الشرعية الآن حتى يأتي مجلس تشريعي منتخب جديد يؤدي القسم القانونية.

وطالب بضرورة تجديد الشرعيات بانتخابات جديدة سريعة لإنقاذ النظام السياسي الفلسطيني بدءاً بالمجلس الوطني والمجلس التشريعي والرئاسة

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