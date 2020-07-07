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الاحتلال يعتقل 19 مواطنا من الضفة

07 تموز / يوليو 2020 08:28

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

طولكرم - الرأي

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، 19 مواطنا من أنحاء متفرقة في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اعتقلت ستة مواطنين من محافظة رام الله، أغلبهم من بلدة بيت ريما.

وذكرت، أن قوات الاحتلال اعتقلت أربعة شبان من بلدة بيت ريما شمال غرب رام الله، فيما أعادت اعتقال مواطن بعد الافراج عنه يوم أمس، وهم: يحيى سامر الريماوي (19 عاما)، وأحمد حسام الريماوي ( 18 عاما)، وأمير أحمد الريماوي ( 18 عاما)، ويوسف الريماوي (19 عاما).

وأضافت المصادر، أن الاحتلال أعاد اعتقال المواطن ساهر البرغوثي (55 عاما) مجددا، بعد الافراج عنه يوم أمس.

ومن بلدة دير أبو مشعل المجاورة، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب موسى نصر زهران، عقب دهم منزله.

ومن طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 7 شبان، عقب دهم منازل ذويهم في المدينة وبلدة عنبتا شرقا، وتفتيشها، وهم: مجد ابراهيم الهمشري (٢٣ عاما)، ومحمود عاطف أبو زينة ( ٢٥ عاما)، واسلامبولي رياض بدير (٢٩ عاما)، ونور أسامة ياسين (٢٣ عاما)، ومثنى فؤاد المصري (٢٢ عاما)، وحسن رائد الجملة (٢٦ عاما)، وعبد الرحمن صبحة ( ٣٣ عاما).

كما اعتقلت تلك القوات ثلاثة شبان من مدينة قلقيلية، وهم: محمد عناية (38 عاما)، ومحمد جابر (28 عاما)، وعدي حنيني(24 عاما)، عقب دهم منازلهم، وتفتيشها.

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