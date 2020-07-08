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الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين من قلقيلية والخليل

08 تموز / يوليو 2020 09:01

الضفة المحتلة – الرأي:

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، ثلاثة مواطنين خلال مداهمات نفذتها في قلقيلية والخليل بالضفة المحتلة.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب مهند جمال السدة، بعد دهم منزله وتفتيشه في قرية جيت شرق قلقيلية .

كذلك قامت قوات الاحتلال بمداهمة منطقة البصة ودوار التحرير بمدينة الخليل، واعتقلت المواطنين شادي شاهين، وعائد الهيموني، عقب دهم منزليهما، وتفتيشهما.

وذكرت المصادر أن تلك القوات استولت على 20 برميلا من مصنع معسل لعائلة شاهين، كما فتشت عدة منازل بالحي، عرف من أصحابها: المواطن جمال شاهين.

كما داهمت قوات الاحتلال بلدة صوريف غرب الخليل، وفتشت عدة منازل.

 

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