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بذكرى "العصف المأكول" .. حماس تحذر الاحتلال من ارتكاب أي حماقة

08 تموز / يوليو 2020 01:49

غزة – الرأي:

حذرت حركة المقاومة الإسلامية حماس، بذكرى معركة "العصف المأكول" الاحتلال الإسرائيلي من ارتكاب أي حماقة تجاه شعبنا، مؤكدة أنه سيدفع ثمنها، ولن يحقق أيًا من أهدافه.

أكد الناطق باسم الحركة عبد اللطيف القانوع، اليوم الأربعاء، أن معركة العصف المأكول ستظل نقطة فارقة في تاريخ شعبنا الفلسطيني.

وقال القانوع في الذكرى السادسة للمعركة، إن تلك المعركة أفشلت أهداف الاحتلال الصهيوني، وحطمت أحلام قادته، وجعلت من جنوده قتيلًا وجريحًا وأسيرًا؛ فحققت انتصارًا لشعبنا، ومنحت أملاً جديدًا لأسرانا الأبطال، وهزت منظومته الأمنية.

وشدد على أن المقاومة الفلسطينية بعد معركة العصف المأكول أضحت تشكل جيشًا قويًا في الدفاع عن شعبنا، وإفشال مخططات الاحتلال الصهيوني، فهي اليوم باتت أكثر قوة، وأصلب عودًا وأشد مضاء نحو التحرير والعودة.

ونوه القانوع بأن المقاومة ستبقى مشرعة لحماية شعبنا، وحاضرة للرد على جرائم الاحتلال، مبينًا أنها الحصن الحصين لشعبنا، وصمام الأمان للتحرير وكنس الاحتلال عن أرضنا المحتلة.

 

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