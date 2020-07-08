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الاحتلال يعتقل 7 مواطنين على "إيرز" منذ بدء 2020

08 تموز / يوليو 2020 03:39

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فلسطين المحتلة - الرأي

كشف مركز الميزان لحقوق الإنسان أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 7 مواطنين على حاجز بيت حانون/"إيرز" بعد حصولهم على تصريح مرور منذ بداية العام الجاري 2020.

ودان المركز في بيان صادر عنه الأربعاء، اعتقال قوات الاحتلال المواطن عبد الله الدغمة (37 عاماً) من سكان حي تل السلطان غربي رفح بينما كان متوجهاً إلى مستشفى (تل هاشومير) داخل الخط الأخضر، للتبرع بنخاع لشقيقه المريض هاني (45 عاماً)، الذي يعاني من حالة صحية حرجة.

وأكد أن اعتقال الدغمة يهدد حياة شقيقه المريض الذي ينتظر وصوله المستشفى لإنقاذ حياته.

واستنكر المركز مواصلة قوات الاحتلال لسياسة الاعتقال التعسفي واستخدام المعابر للإيقاع بالفلسطينيين وابتزازهم واستغلال حاجاتهم الإنسانية، لا سيما المرضى ومرافقيهم.

وشدد على أن ما تقوم به سلطات الاحتلال يلقي بآثار وتبعات جسدية ونفسية كارثية على أولئك المسافرين، ويتهدد حياة المرضى المحولين للعلاج خارج قطاع غزة على وجه الخصوص. كما أنه يأتي في سياق الانتهاكات الجسيمة والمنظمة لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

ورأى في الإجراءات والسياسات الإسرائيلية تجاه المرضى الفلسطينيين ومرافقيهم، والتي تنطوي على أنماط مختلفة من المنع والتقييد للحق في حرية الحركة والتنقل والحق في العلاج، انتهاكاً صريحاً لمنظومة الحماية التي وفرها القانون الدولي للأفراد دون تمييز.

كما اعتبر أنها تُشكل إخلالاً خطيراً بالتزامات دولة الاحتلال بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تُعد طرفاً موقعاً عليهما.

وطالب بالإفراج الفوري عن الدغمة، وتسهيل وصوله لأخيه في مستشفى تل هاشومير لإنقاذ حياته، كما يطالب المجتمع الدولي بالوفاء بالتزاماته والضغط على "إسرائيل" وإلزامها باحترام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

ودعا لرفع الحصار المفروض على قطاع غزة وضمان حرية حركة وتنقل الأفراد والبضائع، وتأمين العلاج الطبي للمرضى كافة، وضمان سلامتهم ومرافقيهم.

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