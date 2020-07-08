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الاحتلال يحرم 19 بلدة وقرية في جنين من الكهرباء

08 تموز / يوليو 2020 03:57

aqamk
aqamk

فلسطين المحتلة - الرأي

قطع الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، التيار الكهربائي عن منطقة امتياز هيئة كهرباء يعبد، التي تزود 19 بلدة وقرية وخربة جنوب غرب جنين، بخدمة الكهرباء، بحجة عدم دفع الديون.

وقال رئيس بلدية يعبد إن سلطات الاحتلال قطعت التيار الكهربائي منذ الساعة الثانية عشر ظهرا بذريعة عدم تسديد الديون، مؤكداً أنه لا صحة لهذه الادعاءات، وأن البلدية وهيئة كهرباء يعبد تمتلك كافة الأوراق الرسمية التي تفند ادعاءات الاحتلال.

من جهته، أكد رئيس هيئة كهرباء يعبد، أن الهيئة تسدد قيمة فاتورة الكهرباء بشكل شهري ولا يوجد أي ديون على الهيئة لصالح الشركة الإسرائيلية المزودة، وهذا مثبت من خلال الحوالات البنكية.

وأشار إلى أن سلطات الاحتلال تحاول التواصل مع بعض رؤساء الهيئات المحلية في محاولة فاشلة لإيجاد قنوات بديلة، بعد قرار وقف التنسيق، رداً على تنصلها من كافة الاتفاقات الموقعة.

يذكر ان هيئة كهرباء يعبد تزود 19 بلدة وقرية وخربة جنوب غرب جنين، تضم 55 ألف نسمة، بالتيار الكهربائي.

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