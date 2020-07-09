أسعار العملات مقابل الشيقل

11:00النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2555) الخميس9/7/2020

إستطلاع للرأي

جاري التصويت ...

ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟