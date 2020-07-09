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أسعار العملات مقابل الشيقل

09 تموز / يوليو 2020 08:29

رام الله - الرأي:

جاءت أسعار صرف العملات لليوم الخميس كما يلي:

الدولار: 3.41

اليورو: 3.80

الدينار: 4.75

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