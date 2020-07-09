أسعار العملات مقابل الشيقل

جاءت أسعار صرف العملات لليوم الخميس كما يلي:
الدولار: 3.41
اليورو: 3.80
الدينار: 4.75
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09 تموز / يوليو 2020 08:29
رام الله - الرأي:
جاءت أسعار صرف العملات لليوم الخميس كما يلي:
الدولار: 3.41
اليورو: 3.80
الدينار: 4.75
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11:00النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2555) الخميس9/7/2020