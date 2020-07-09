وفاة مواطن من قلقيلية بفيروس كورونا

رام الله - الرأي

أعلنت وزيرة الصحة بحكومة رام الله مي الكيلة، اليوم الخميس، عن وفاة مواطن (59 عاما)، من حجة في محافظة قلقيلية، في المستشفى العسكري بنابلس، متأثرا بإصابته بفيروس "كورونا".

وقالت الكيلة، إن حصيلة الوفيات بالفيروس في فلسطين ارتفعت إلى 25 حالة.