الاحتلال يعتقل 14 مواطنًا بالضفة بينهم فتاة وقياديان بحماس

الضفة المحتلة - الرأي

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، حملة اعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة طالت 14 مواطنا بينهم فتاة وقياديان في حركة حماس.

وقال مكتب إعلام الأسرى إن قوات الاحتلال داهمت مدينة رام الله واقتحمت بلدة بيتونيا غرباً واعتقلت الفتاة ربى عاصي الطالبة في جامعة بيرزيت بعد مداهمة منزلها وتفتيشه، حيث تم اقتيادها إلى جهة مجهولة وسط مواجهات عنيفة، كما اعتقلت القيادي في حركة حماس المحرر حسين أبو كويك.

وأضاف أن قوة أخرى من جنود الاحتلال داهمت منزل القيادي في حماس الشيخ جمال الطويل في حي أم الشرايط في المدينة وحقق معه الجنود ميدانيا لما يقارب الساعة؛ ثم قاموا باعتقاله واقتياده إلى جهة مجهولة، علما أن ابنته الأسيرة المحررة بشرى الطويل على موعد مع الحرية بعد ٢٠ يوما بعد اعتقال استمر عدة أشهر.

وفي مدينة جنين، اعتقل الجنود رئيس قسم الصحة في بلدة ميثلون غربا ماجد نعيرات، كما اعتقلوا الشبان عبد الله عفيف زكارنة وعلم مساد وبسام أبو علي من المدينة.

وفي مدينة أريحا، اعتقل الجنود المحرر محمد سعيد حطاب أحد كوادر حركة الجهاد الإسلامي، كما تم اعتقال الشاب محمد عويس من جنين أثناء مروره على حاجز عسكري قرب نابلس.

وفي بلدة بيت عنان شمال غرب القدس، اعتقل الجنود الشابين محمد عبيد المطري ومعاذ المطري، كما تم اعتقال الشاب رامي غيث قرب حائط البراق والفتى عمر أحمد خليل عبيد من بلدة العيسوية شمال شرق المدينة.

وفي مدينة قلقيلية، اعتقل جنود الاحتلال الشاب عبد الرحمن محمود أبو سليمان بعد اقتحام منزله وتفتيشه.