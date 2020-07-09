النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2555) الخميس9/7/2020
أخبار فلسطينية
·منظمة التحرير الفلسطينية تشيد بقرار برلمان تشيلي منع دخول منتوجات المستوطنات
·فصائل وهيئات فلسطينية تحمل إسرائيل مسؤولية وفاة أسير
·الأحمد يبحث مع بوغدانوف المستجدات السياسية الفلسطينية
·أنقرة تتوسّط للإفراج عن معتقلي «حماس» في ليبيا
·حماس: اعتقال قيادات الضفة محاولة بائسة وفاشلة لوقف مقاومتنا
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أخبار إسرائيلية
·غانتس يدخل الحجر الصحي والإصابات تتفاقم في إسرائيل
·درعي: نتنياهو يقودنا إلى انتخابات جديدة
·الصحة الإسرائيلية: حالتا وفاة و632 إصابة جديدة بكورونا
·وزير إسرائيلي يدخل الحجر الصحي برفقة عدد من الضباط والجنود
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معاريف: هل اضطر نتنياهو إلى “النووي الإيراني” للتغطية على إخفاقاته في الضم وكورونا؟
·لوبي مستوطنين داخل {ليكود} يضغط لضم كامل الضفة
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الاخبار الدولية
·سفير إسرائيل بواشنطن يقر بالمعارضة العالمية لخطة الضم
·رئيس الوزراء البريطاني يحذر نتنياهو من الضم
·الممثل الأعلى للشؤون الخارجية وسياسة الأمن للاتحاد الأوروبي: الضم ليس حلا
·أنقرة تتوسّط للإفراج عن معتقلي «حماس» في ليبيا
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الاخبارالعربية
·تحذير من كارثة صحية في فلسطين والعراق
« الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
·منظمة تنتقد مواصلة كيان الاحتلال الإسرائيلي اعتقال الفلسطينيين عند حاجز “إيرز”
·حماس تكشف عن مساع فصائلية لعقد “لقاء وطني” جامع
·إصابة العشرات إثر مواجهات مع جيش الاحتلال جنوبي الضفة ـ (فيديو)
·فصائل وهيئات فلسطينية تحمل إسرائيل مسؤولية وفاة أسير
·منظمة التحرير الفلسطينية تشيد بقرار برلمان تشيلي منع دخول منتوجات المستوطنات
·حملات دهم واسعة في الضفة وقوات الاحتلال و”المستعربون” ينفذون اعتقالات تركزت في العاصمة…
·تحضيرات فلسطينية لإقامة “المهرجان الثاني” المندد بخطة الضم
·الاحتلال يعتقل الخبير الفلسطيني بالاستيطان خليل التفكجي
الشرق الأوسط
·اتهام إسرائيل بقتل أسير نتيجة الإهمال الطبي
·غانتس يدخل الحجر الصحي والإصابات تتفاقم في إسرائيل
·لوبي مستوطنين داخل {ليكود} يضغط لضم كامل الضفة
الخليج الإماراتية
·تحذير من كارثة صحية في فلسطين والعراق
·الاحتلال يقطع الكهرباء عن 19 بلدة قرب جنين
·استشهاد أسير فلسطيني في سجون الاحتلال مُنذ 26 عاماً –
الاهرام المصرية
·وزير الدفاع الإسرائيلي في حجر صحي بسبب كورونا
الغد الأردنية
·فلسطين: حصيلة وفيات كورونا ترتفع إلى 25
·قناة: إسرائيل قدمت عرضا جديدا لـ”حماس” بشأن “تبادل الأسرى”
الاخبار اللبنانية
·أنقرة تتوسّط للإفراج عن معتقلي «حماس» في ليبيا
·هكذا استخدم العدو «داعش» لضرب المقاومة في غزة
الشرق القطرية
·اتحاد العلماء: التنازل عن شبر من فلسطين جريمة
الصحف المحلية
جريدة فلسطين
·حماس: اعتقال قيادات الضفة محاولة بائسة وفاشلة لوقف مقاومتنا
·وفاة جديدة لمواطن من قلقيلية بفايروس كورونا
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تقرير بدلاً من إصلاحه.. "أبو شرار" يد القمع داخل مجلس القضاء الأعلى
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الاحتلال يقتحم أحياء في رام الله ويعتقل القيادين في حماس "الطويل" و "أبو كويك"
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عدوى كورونا تتسارع عالميًا ودول تعاود فرض الإغلاق
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فرض الحبس المنزلي على 3 شبان مقدسيين وإبعاد رابع
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تقرير خطر التهجير يتهدد "عرب المليحات" إثر قرار إسرائيلي بمصادرة مئات الدونمات
القدس المحلية
·حالة وفاة جديدة بكورونا في قلقيلية
·وزير إسرائيلي يدخل الحجر الصحي برفقة عدد من الضباط والجنود
·
اجتماع إسرائيلي حاسم لبحث الإغلاق بعد ارتفاع حاد في إصابات كورونا
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فيديو | إطلاق سراح الأسيرة بيان فرعون
الحياة الجديدة
·المتطرف غليك يقود اقتحاما للمسجد الأقصى
·الممثل الأعلى للشؤون الخارجية وسياسة الأمن للاتحاد الأوروبي: الضم ليس حلا
·الأحمد يبحث مع بوغدانوف المستجدات السياسية الفلسطينية
·"الخارجية" تصدر إعلانا بشأن رحلات الإجلاء المعلنة
جريدة الأيام
·غزة: تحذيرات من انهيار قطاعات الإنتاج
·»ســيــاســـة تــــرامـــب أضــــرت إســرائـيـل كــثــيراً
·»فعاليات ملتقى فلسطين للرواية العربية تنطلق عبر الإنترنت
·»سفير إسرائيل بواشنطن يقر بالمعارضة العالمية لخطة الضم
·»استهتار الاحتلال بأملاك المواطنين يصل حد الإخطار بالاستيلاء عليها عبر...
·»هل باتت الإصابة بكورونا وصمة اجتماعية؟!
·»"تنفيذية المنظمة": نرفض مختلف التكتيكات الأميركية الإسرائيلية الهادفة...
وكالة الراي الفلسطينية
·وفاة مواطن من قلقيلية بفيروس كورونا
·"الداخلية" تلتقي ممثلي الفصائل والأجنحة العسكرية
·بدران: ننسق مع فتح لخطوات ميدانية في الضفة وغزة
·نزيف الأرواح يتواصل في سجون الاحتلال .. الشهيد 224
·تقرير أحى غزة بلا أضاحي .. واللحوم "خيرية"
·الاحتلال يحرم 19 بلدة وقرية في جنين من الكهرباء
·الاحتلال يقرر مصادرة 300 دونم شمال غرب أريحا
·الاحتلال يعتقل 7 مواطنين على "إيرز" منذ بدء 2020
سما نيوز
·قناة عبرية : إسرائيل قدمت عرضا جديدا لتبادل الأسرى مع حماس
·الصحة : وفاة مواطن ٥٩ عاما من قلقيلية متأثراً بإصابته بفيروس كورونا
·وزارة الصحة: وفاة مواطن 67 عاما من بيت أمر متاثراً بإصابته بفيروس كورونا
·الرجوب: الاحتلال مستفز جدا من ظهوري مع العاروري.. ويحاول جرّنا الى مربع الدم..!
·معاريف: هل اضطر نتنياهو إلى “النووي الإيراني” للتغطية على إخفاقاته في الضم وكورونا؟
·فلسطين اليوم
·يرفع عدد الوفيات لـ25 حالة: وفاة خمسيني من قرية حجة بقلقيلية بفيروس كورونا
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حملة اعتقالات واسعة في الضفة المحتلة
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وفاة مواطن بفيروس كورونا من الخليل
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"الدولار الأبيض".. أزمة اقتصادية تثقل كاهل الغزيين!!
عرب 48
·الخليل تُسجّل وفاة جديدة بفيروس كورونا
·إصابة العشرات إثر مواجهات مع جيش الاحتلال في الخليل
·منظمة التحرير: تغيير توقيت الضم أو مساحته.. مجرد ألاعيب
·قانون يلزم المواطنين بتسليم أرقام الهواتف وعناوين البريد الإلكتروني
·تقرير: إسرائيل قدمت عرضا جديدا لتبادل الأسرى مع حماس
·درعي: نتنياهو يقودنا إلى انتخابات جديدة
·الصحة الإسرائيلية: حالتا وفاة و632 إصابة جديدة بكورونا
·افتتاح العام الدراسي الجديد في الأول من أيلول
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وكالة وفا
·المتطرف غليك يقود اقتحاما للمسجد الأقصى
·مستوطنون يعطبون اطارات 12 مركبة ويخطون شعارات ...
·الاحتلال يعتقل 17 مواطنا من الضفة بينهم طالبة ...
·الاحتلال يعتقل أربعة أسرى محررين من جنين
·كورونا عالميا: أكثر من 551 ألف وفاة ونحو 1
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