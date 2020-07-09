النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2555) الخميس9/7/ 2020

أخبار فلسطينية

·منظمة التحرير الفلسطينية تشيد بقرار برلمان تشيلي منع دخول منتوجات المستوطنات

·فصائل وهيئات فلسطينية تحمل إسرائيل مسؤولية وفاة أسير

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أخبار إسرائيلية

·وزير إسرائيلي يدخل الحجر الصحي برفقة عدد من الضباط والجنود

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معاريف: هل اضطر نتنياهو إلى “النووي الإيراني” للتغطية على إخفاقاته في الضم وكورونا؟

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الاخبار الدولية

·سفير إسرائيل بواشنطن يقر بالمعارضة العالمية لخطة الضم

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الاخبارالعربية

·تحذير من كارثة صحية في فلسطين والعراق

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الصحف العربية

القدس العربي

الشرق الأوسط

الخليج الإماراتية

·تحذير من كارثة صحية في فلسطين والعراق

·الاحتلال يقطع الكهرباء عن 19 بلدة قرب جنين

·استشهاد أسير فلسطيني في سجون الاحتلال مُنذ 26 عاماً –

الاهرام المصرية

·وزير الدفاع الإسرائيلي في حجر صحي بسبب كورونا

الغد الأردنية

·فلسطين: حصيلة وفيات كورونا ترتفع إلى 25

·قناة: إسرائيل قدمت عرضا جديدا لـ”حماس” بشأن “تبادل الأسرى ”

الاخبار اللبنانية

الشرق القطرية

الصحف المحلية

جريدة فلسطين

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تقرير بدلاً من إصلاحه.. "أبو شرار" يد القمع داخل مجلس القضاء الأعلى

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الاحتلال يقتحم أحياء في رام الله ويعتقل القيادين في حماس "الطويل" و "أبو كويك"

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عدوى كورونا تتسارع عالميًا ودول تعاود فرض الإغلاق

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فرض الحبس المنزلي على 3 شبان مقدسيين وإبعاد رابع

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تقرير خطر التهجير يتهدد "عرب المليحات" إثر قرار إسرائيلي بمصادرة مئات الدونمات

القدس المحلية

·حالة وفاة جديدة بكورونا في قلقيلية

·وزير إسرائيلي يدخل الحجر الصحي برفقة عدد من الضباط والجنود

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اجتماع إسرائيلي حاسم لبحث الإغلاق بعد ارتفاع حاد في إصابات كورونا

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فيديو | إطلاق سراح الأسيرة بيان فرعون

الحياة الجديدة

جريدة الأيام

·غزة: تحذيرات من انهيار قطاعات الإنتاج

وكالة الراي الفلسطينية

·تقرير أحى غزة بلا أضاحي .. واللحوم "خيرية "





سما نيوز

·فلسطين اليوم

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حملة اعتقالات واسعة في الضفة المحتلة

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وفاة مواطن بفيروس كورونا من الخليل

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"الدولار الأبيض".. أزمة اقتصادية تثقل كاهل الغزيين!!

عرب 48

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وكالة وفا

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9 تموز (يوليو)

·1993م المقاومة الفلسطينية تتبنى تصفية ضابط في الجيش الإسرائيلي برتبة كولونيل شارك في عمليات قتل ضد مدنيين فلسطينيين.

·1987م الإفراج عن فيصل الحسيني رئيس جمعية الدراسات العربية في القدس بعد قضاء فترة اعتقال إداري استمرت 3 أشهر.

·1973 افتتاح الدورة التاسعة لألعاب "المكابيه" الرياضية اليهودية في تل أبيب. تضم غالبية الرياضيين اليهود في أنحاء العالم، وهي البطولة الوحيدة في العالم التي تقام على أساس إثني، ولا يسمح لغير اليهود بالاشتراك فيها.

·1948م مجزرة الرملة حيث تقدمت قوة من لواء يفتاح التابع للجيش الإسرائيلي وانقسمت إلى قسمين أحدهما توجه نحو الجنوب واحتل قرية عناية ثم احتل قرية جمزو بعد ذلك بقليل وطرد أهلها وكان الإسرائيليون يطلقون النار عليهم وهم هاربون فأستشهد منهم 10 مواطنين.