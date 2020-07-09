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الداخلية: إجراءات مُكثفة لمنع إطلاق النار مع نتائج التوجيهي

09 تموز / يوليو 2020 11:50

غزة- الرأي

أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني إياد البزم، الخميس، أن الشرطة والأجهزة الأمنية ستتخذ إجراءات مُكثفة لمنع إطلاق النار في الهواء، تزامناً مع إعلان نتائج الثانوية العامة المقررة السبت المُقبل.

وقال البزم خلال مقابلة عبر قناة "الأقصى"، إن عناصر المباحث العامة والشرطة سينتشرون في جميع مناطق قطاع غزة السبت المقبل؛ مُشدداً أن الوزارة لن تتردد في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، في حال وقع أي حادث لإطلاق النار.

وأكد البزم أن الشرطة والأجهزة الأمنية تُكثف الإجراءات والجهود للحد من إطلاق النار في الهواء؛ من أجل الوصول لمجتمع أكثر أمناً ونظاماً، والحفاظ على حالة السكينة العامة.

وأشار إلى أن إطلاق النار في الشجارات والمناسبات المختلفة يعود بالأذى والرعب، ويُهدد حياة المواطنين، وخلال الأعوام السابقة أدى لوقوع حالات وفاة وإصابات.

ولفت البزم إلى أن تعليماتٍ مشددة صدرت من قبل وكيل الوزارة اللواء توفيق أبو نعيم إلى الشرطة والأجهزة الأمنية باتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.

وأضاف: "اتخذنا إجراءات تدريجية للحد من إطلاق النار، حيث انخفضت المعدّلات خلال العامين الأخيرين، وهذا العام لدينا إجراءات أكثر صرامة لنصل إلى حالة أكثر ضبطاً".

وحثّ المتحدث باسم الداخلية أبناء شعبنا، سيما طلبة الثانوية العامة وذويهم، لأن يُعبّروا عن فرحتهم بأساليب أكثر رقياً وأمناً وسلاماً، "فلا نرغب بوقوع مآسٍ"، متمنياً التوفيق والنجاح لكافة الطلبة.

وأوضح البزم أنه تم التوافق بين النيابة العامة والشرطة على تكثيف الإجراءات القانونية، لافتاً إلى أن عقوبات بالحبس والغرامة ومصادرة السلاح نهائياً تنتظر المُخالفين.

وأكد أن هذا الأمر لا رجعة فيه، مُعرباً عن أمله أن تكون فرحة أبناء شعبنا حقيقية، وأن تخلو من المظاهر العبثية التي تُعرض حياتهم للخطر.

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