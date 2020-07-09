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262 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالضفة والقدس

09 تموز / يوليو 2020 12:51

رام الله - الرأي

أعلنت وزارة الصحة برام الله، اليوم الخميس، تسجيل 262 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الأخيرة بالضفة الغربية والقدس.

وقالت الوزارة، إنه تم تسجيل 151 إصابة جديدة بالخليل، و71 بالقدس، و20 ببيت لحم، و8 برام الله والبيرة، و8 بأريحا والأغوار، و3 بنابلس، وإصابة واحدة بطولكرم.

وذكرت أنه تم تسجيل 31 حالة تعافٍ جديدة، بينهم 26 بالخليل، و5 بنابلس، فيما بلغ عدد الحالات الموجودة في غرف العناية المكثفة 15 حالة، وجميعها تتلقى العلاجات حسب البروتوكول الفلسطيني، بينها 3 حالات موصولة بأجهزة التنفس الاصطناعي، والحالات موزعة على النحو التالي: (1 ، أريحا، 1، نابلس، 8 الخليل، 3 محافظة بيت لحم، 2 ضواحي القدس).

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