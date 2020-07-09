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بمشاركة 100 شخصية اعتبارية

حملة زيارات لحالات البتر بمصابي مسيرة العودة في غزة

09 تموز / يوليو 2020 08:14

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غزة- الرأي:

أعلنت اللجنة العليا لجرحى مسيرة العودة وكسر الحصار عن إطلاق حملة زيارات واسعة لجرحى البتر وذلك اليوم الخميس 9 يوليو 2020م في محافظات قطاع غزة كافة.

وقال مدير اللجنة أ. محمد أبو الكاس في تصريح صحفي صدر عنه اليوم: "إن اللجنة أطلقت حملة الزيارات بمشاركة أكثر من 100 شخصية اعتبارية قيادية".

وأكد أبو الكاس أن الحملةً تعكس الجهود العظيمة والمتواصلة التي تبذلها اللجنة على مدار الساعة في إطار خدمة الجرحى والمصابين وتعزيز صمودهم وتجديد الوفاء لهم.

وأوضح أن الزيارات تستهدف جميع الجرحى الذين بُترت أطرافهم خلال مشاركتهم في مسيرة العودة وكسر الحصار، مشيراً إلى أن هذه الحملة تأتي امتداداً لعشرات المشاريع التي نفذتها اللجنة خلال المرحلة الماضية ولقيت تجاوباً مجتمعياً كبيرا وواسعاً، على غرار مشاريع إجراء العمليات الجراحية المعقدة داخلياً وخارجياً وتغطيتها بالكامل، وكذلك مشاريع ترميم المنازل وموائمتها، وكفالات الجرحى وتوفير مخصصاتهم ومساعداتهم شهرياً وغيرها من المشاريع.

وشدد أبو الكاس على أن اللجنة العليا لجرحى مسيرة العودة مستمرة في دعم صمود الجرحى والمصابين وأنها سوف تبقى الوفية دائما لدمائهم الطاهرة التي نزفت من أجل فلسطين.

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