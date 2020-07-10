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الصحة بغزة: لا إصابات كورونا جديدة في القطاع

10 تموز / يوليو 2020 05:26

غزة- الرأي:

أعلنت وزارة الصحة بغزة اليوم الجمعة أن المختبر المركزي فيها أجرى فحوصات لـ44عينة مشتبة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية دون تسجيل أية اصابات جديدة بعد ظهور النتائج والتي كانت سلبية.

وأوضحت الصحة في بيانها اليومي أن عدد العينات التي جرى فحصها منذ مطلع مارس الماضي هي 12997 جميعها سلبية باستثناء 72 حالة، وتوفيت حالة واحدة منها فقط، فيما تعافت 63 حالة، ولا تزال 8 حالة نشطة تتلقى العلاج في مشفى الصداقة التركي جنوب غزة.

وأشارت إلى أنها تتابع الحالة الصحية ل 330 مواطنا ومواطنة في ستة مراكز للحجر الصحي موزعة على مناطق مختلفة من قطاع غزة وهم بحالة صحية مطمئنة.

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