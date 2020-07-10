الاحتلال يعتقل أسيرا محررا من جنين

الضفة المحتلة-الرأي:

اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم الجمعة، أسيرا محررا من قرية العرقة غرب جنين على حاجز عسكري.

وذكر مدير نادي الأسير "منتصر سمور"، أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر شادي محمود حماد، على حاجز عسكري طيار بين مدينتي نابلس ورام الله.