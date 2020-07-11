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أخبار » الأسرة و المجتمع

ساعدى طفلك على النمو العقلى والصحى بـ 5

11 تموز / يوليو 2020 08:36

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90 %من نمو دماغ الطفل يحدث في السنوات الست الأولى من الحياة، وهنا  يلعب الطعام الذي يأكلونه دورًا مهمًا في الحفاظ على صحة دماغهم ونموهم العقلى، كما كشفت بعض الدراسات أنه خلال السنوات الأولى يتعلم الأطفال الكثير من الأشياء ، ويستوعبون المعلومات ، ويكتشفون المواهب وذلك وفقا لما ذكره موقع flintobox

عندما يولد طفل، يبلغ حجم الدماغ حوالي ربع حجمه النهائي البالغ ، وبحلول سن الثانية ، يصل إلى 3/4 من حجم البالغين وبحلول الخامسة ، سيكون الدماغ قريبًا جدًا من حجم البالغين، ولمساعدة الطفل على النمو العقلى الصحيح هناك بعض الاطعمة اللازمة له وهى:

1:المكسرات

تعتبر المكسرات معبأة بالبروتينات والأحماض الدهنية الأساسية والفيتامينات والمعادن كما انها مفيدة لتعزيز المزاج والحفاظ على الجهاز العصبي، ويعد الفول السوداني وزبدة الفول السوداني مصدرًا جيدًا لفيتامين E ، وهو أحد مضادات الأكسدة القوية التي تحمي الأغشية العصبية.

2: البيض
 

البيض هو غذاء ممتاز لنمو الدماغ، حيث انه يحتوى على نسبة عالية من البروتينات والفيتامينات الهاصمة لصحة الدماغ والعقل، ويعتبر صفار البيض مخزن للفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة الحيوية ومعبأ أيضًا بالكولين.

3: التوت

يحتوى التوت على كمية عالية من الفيتامينات المغذية لصحة ونمو العقل عند الاطفال.

4: السمك

يعد السمك مصدرًا جيدًا لفيتامين D وحمض أوميجا 3 الدهني ، الذي يحمي الدماغ من انخفاض المهارات العقلية وفقدان الذاكرة، ويعتبر السلمون والتونة والسردين كلها مصادر غنية لهذه، كلما استطعنا الوصول إلى أوميغا 3s في الدماغ ، كلما كان ذلك أفضل ، وكان الأطفال الأفضل قادرين على التركيز.

5:الخضراوات الخضراء
 

فوائد الخضروات الخضراء كثيرة جدا و مليئة بالفولات والفيتامينات، و يرتبط السبانخ بخفض احتمالات الإصابة بالخرف في وقت لاحق من الحياة، تحتوى الخضروات  بمضادات الأكسدة وأشياء أخرى تساعد خلايا الدماغ الجديدة على النمو.

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