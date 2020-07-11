5 أخطاء يمكن أن تؤدى إلى زيادة مستويات الكوليسترول



الكوليسترول هو مادة شمعية شبيهة بالدهون موجودة في أجسامنا، الذى يساعد على هضم الطعام ويصنع الهرمون وفيتامين د.والكولسترول موجود بالفعل في خلايانا ويتم إنتاجه من قبل الجسم عند الحاجة، كما يوجد أيضًا في الأطعمة من المصادر الحيوانية ، مثل صفار البيض واللحوم والجبن، ولكن قد يؤدي الإفراط في تناول الكوليسترول إلى ارتفاع خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية ، والتي تشمل أمراض القلب والسكتة الدماغية وأمراض الأوعية الدموية الطرفية.



وقد يؤدي أيضًا إلى الإصابة بداء السكري وارتفاع ضغط الدم. لذا ، من الضروري تصحيح أخطاء نمط حياتنا التي يمكن أن تؤدي إلى زيادة مستويات الكوليسترول:

أسباب الإصابة بالكوليسترول

ووفقا لتقرير موقع " onlymyhealth" هناك 5 أسباب أخطاء في نمط الحياة يمكن أن تؤدي إلى زيادة مستويات الكوليسترول:

1. عدم ممارسة التمارين الرياضية

تساعد التمارين الرياضية في الحفاظ على وزن الجسم حيث تؤدي زيادة الوزن إلى تدفق البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL) في خلايا الدم، ونوع LDL أكثر عرضة لأمراض القلب. التمرين يساعد LDL على الانتقال من الدم إلى الكبد من هناك يتم إفرازه أو تحويله إلى الصفراء.



تزيد التمارين الرياضية أيضًا من حجم جزيئات البروتين التي تنقل الكوليسترول، و يمكن أن يساعدك 30-45 دقيقة من المشي أو الركض أو ركوب الدراجات أو اليوجا أو الرقص أو التمارين الرياضية يوميًا على خفض نسبة الكوليسترول لديك.

2. عادات التغذية السيئة

يمكن أن يؤدي تناول الطعام الذي يحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة مثل الأطعمة المقلية والوجبات السريعة واللحوم المصنعة مثل النقانق ولحم الخنزير المقدد والهوت دوغ والحلويات، إلى زيادة الكوليسترول.

لذا تحقق أيضًا من تفاصيل الطعام بعناية ، وإذا كان أيًا منها يحتوي على "زيت مهدرج جزئيًا" ، فتجنبه وتناول المزيد من الألياف مثل الشوفان والفواكه والحبوب والعدس والخضروات.



واستبدل الدهون المشبعة والمتحولة بالدهون غير المشبعة المتعددة الأحادية غير المشبعة الموجودة في الأطعمة مثل سمك السلمون المرقط وسمك السلمون والأفوكادو والزيوت النباتية مثل ، الكانولا ، عباد الشمس ، والزيتون. كما أن النظام الغذائي السيئ يزيد من فرصة الإصابة بقصور القلب أيضًا.

3. التدخين

يمكن للتدخين والشرب أن يؤدي إلى ارتفاع نسبة الكوليسترول، ويخفض التدخين من مستويات الكوليسترول الحميد لديك ويصيب جدران الأوعية الدموية ، مما قد يؤدي إلى الإصابة بالسكري وارتفاع ضغط الدم، كما أننا ندرك جيدًا أن 90٪ من سرطان الرئة ناتج عن التدخين.



و جرعة زائدة من الكحول يمكن أن تزيد من مستويات الكوليسترول ، مما قد يزيد من محتوى الدهون في الدم.

تجاهل الفحوصات الصحية

لا تظهر أرقام الكوليسترول غير الصحية الأعراض عادة، لذا ، من الضروري إجراء فحص طبي كل 4 سنوات، وإذا كانت هناك مشكلة ، يمكنك تحسين نمط حياتك ، تناول الأدوية المناسبة وتجنب الأخطاء لحماية جسمك من ارتفاع الكوليسترول.



يجب عليك بلا شك الاحتفاظ بدفتر حول مستويات الكوليسترول لديك ، والنظام الغذائي الذي تتناوله ، وما إلى ذلك حتى يمكن إبلاغ الطبيب بذلك من أجل العلاج والرعاية المناسبين.

تغير الدواء من تلقاء نفسك

إذا كان لديك أي مرض ، فتأكد من اتباع تعليمات طبيبك وتناول الأدوية الموصوفة، فقد يؤدي تغيير الأدوية بنفسك إلى اضطراب مستويات الكوليسترول وسيعوق صحتك بشكل عام.



ويمكن أن يكون لفقدان الأدوية تأثير خطير على صحتك، فإذا كان لديك الكولسترول ، فتأكد من تناوله مع الدواء ، وتأكد من تناول الطعام وفقًا لحالتك الطبية.

