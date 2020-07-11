فوائد القرفة لا حصر لها منها



فوائد القرفة لا حصر لها فهي من أكثر التوابل والأعشاب المفيدة لصحتك، حيث تشير بعض الدراسات إلى أن المركبات الموجودة في القرفة لها خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات ومضادة للسكري ومضادة للميكروبات، وأنها قد توفر الحماية من السرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية، من بين حالات أخرى، في هذا التقرير نتعرف على فوائد القرفة، بحسب موقع "ميديكال نيوز توداي".

فوائد القرفة عديدة وتشمل ما يلي:

-تحسين الالتهابات الفطرية

قد يساعد زيت القرفة في علاج بعض أنواع الالتهابات الفطرية وجدت دراسة مخبرية عام 2016 أن زيت القرفة فعال ضد نوع من المبيضات الذي يؤثر على مجرى الدم قد يكون هذا بسبب خصائصه المضادة للميكروبات.

وإذا أكد بحث إضافي هذه النتائج، يمكن أن يلعب زيت القرفة دورًا في علاج هذا النوع من العدوى.

-التأثير على مستويات السكر في الدم

أظهرت دراسات أجريت على الحيوانات أن القرفة قد تقلل من مستويات السكر في الدم ، وفقًا لمراجعة عام 2015.

أشارت المراجعة أيضًا إلى أنه بعد تناول 60 شخصًا مصابًا بداء السكري من النوع 2 ما يصل إلى 6 جرامات من القرفة يوميًا لمدة تتراوح بين 40 يومًا و 4 أشهر، كان لديهم انخفاض في مستوى السكر في الدم ، والدهون الثلاثية ، وكوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة ، والكوليسترول الكلي.

-منع مرض الزهايمر

اقترحت بعض الدراسات على الحيوانات أن القرفة قد تساعد في منع مرض الزهايمر.

وفقًا للباحثين ، يحتوي مستخلص موجود في لحاء القرفة ، يسمى CEppt ، على خصائص قد تمنع ظهور الأعراض.

شهدت الفئران التي تلقت الخلاصة انخفاضًا في ميزات مرض الزهايمر ، مثل لويحات الأميلويد ، وتحسين قدرتها على التفكير والسبب.

إذا أكدت الأبحاث الإضافية فعاليتها، فقد يكون هذا المستخلص - ولكن ليس بالضرورة قرفة كاملة - مفيدًا في تطوير علاجات لمرض الزهايمر.

-الحماية من فيروس نقص المناعة البشرية

في عام 2000 ، وجدت دراسة مقتطفات من النباتات الطبية الهندية أن القرفة قد تساعد في الحماية من فيروس نقص المناعة البشرية.

في دراسة مخبرية عام 2016 ، وجد العلماء أن مستخلصًا من القرفة أظهر نشاطًا مضادًا لفيروس نقص المناعة البشرية.

هذا لا يعني أن الأطعمة التي تحتوي على القرفة يمكن أن تعالج أو تقي من فيروس نقص المناعة البشرية، ولكن يمكن أن تصبح مستخلصات القرفة يومًا ما جزءًا من علاج فيروس نقص المناعة البشرية.

-منع التصلب المتعدد

اختبر الخبراء القرفة بحثًا عن نشاط ضد التصلب المتعدد وفي إحدى الدراسات ، أعطى الباحثون الفئران مزيجًا من مسحوق القرفة والماء وأجروا بعض الاختبارات.

يبدو أن القرفة يمكن أن يكون لها تأثير مضاد للالتهابات على الجهاز العصبي المركزي ، بما في ذلك أجزاء من الدماغ.

وقد اقترحت الدراسات أيضًا أن القرفة قد تحمي الخلايا التائية التنظيمية، التي تنظم الاستجابات المناعية.

-علاج وشفاء الجروح المزمنة

يقول بحث من عام 2015 أن العلماء قد وجدوا طريقة لتعبئة المركبات المضادة للميكروبات من النعناع والقرفة في كبسولات صغيرة يمكن أن تقتل الأغشية الحيوية البكتيرية وتعزز الشفاء بنشاط.

بهذه الطريقة ، يمكن أن يصبح النعناع والقرفة جزءًا من دواء لعلاج الجروح المصابة.

-الحد من مخاطر أمراض القلب والأوعية الدموية

قد تفيد المركبات المختلفة في القرفة الجهاز القلبي الوعائي.

في دراسة أجريت عام 2014 ، كان للفئران التي تلقت علاجًا طويل الأمد يشمل القرفة والتمارين الهوائية وظيفة قلبية أفضل من تلك التي لم تفعل ذلك.

منع السرطان

لاحظ مؤلفو إحدى المقالات أن سينامالديهايد المركب الموجود بالقرفة قد يكون لها خصائص مضادة للأورام ومضادة للسرطان.