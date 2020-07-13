الفرق بين حذف الحساب وتعطيله على فيس بوك

في كثير من الأحيان يلجأ الكثير من مستخدمي فيس بوك إلى التخلي عن استخدام المنصة لفترة من الوقت، حيث تتيح المنصة خيارين للمستخدمين هما إما إلغاء تنشيط الحساب أو حذف الحساب بالكامل، وفيما يلي نعرض الفارق بين الأمرين كما يلى:

- إلغاء تنشيط حساب فيس بوك:

يتيح هذا الخيار للمستخدمين إعادة تنشيط حسابه في أي وقت يرغب فيه بذلك، كما لن يتمكن الأشخاص ضمن المنصة من رؤية المخطط الزمني أو البحث عن ملفك الشخصي، لكن في نفس الوقت تبقى بعض المعلومات مرئية، مثل الرسائل التي أرسلها المستخدمين إلى آخرين.

- حذف الحساب

أما في حالة اختيار هذا الخيار، فإن هذا يعني أن المستخدم لن يكون قادر على الدخول إلى حسابه بعد حذفه، لكن في نفس الوقت يجب ملاحظة أنه يتأخر طلب الحذف لبضعة أيام بعد القيام بتقديم الطلب، كما يمكن إلغاء طلب الحذف إذا قام المستخدم بتسجيل الدخول مرة أخرى خلال هذا الوقت.

حيث يستغرق طلب الحذف ما يصل إلى 90 يومًا على فيس بوك، وذلك لحذف بيانات المستخدم المخزنة في أنظمة النسخ الاحتياطي، مع ملاحظة أنه سيتم تخزين بعض الأشياء في حسابك، حيث يمكن لبعض الأصدقاء الذين وصلتهم رسائل من المستخدم الوصول إليها، حتى بعد حذف الحساب.