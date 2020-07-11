وكالة الرأي الفلسطينية الصحة تشارك في مؤتمر ” المشاركة المدنية والمساءلة من أجل الحكم الرشيد” وكالة الرأي الفلسطينية البطنيجي يوضح سبب وفاة طفلة من غزة وكالة الرأي الفلسطينية الداخلية تشكر المواطنين لالتزامهم بعدم إطلاق النار عند إعلان نتائج التوجيهي وكالة الرأي الفلسطينية الداخلية تدعو المواطنين الاتصال على الأرقام المجانية للإبلاغ عن مُطلقي النار وكالة الرأي الفلسطينية أسماء الـ10 الأوائل على فلسطين في الثانوية العامة وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2556) السبت 11/7/2020 وكالة الرأي الفلسطينية القبض على ياباني خرق 1000 إطار بسيارات السيدات وكالة الرأي الفلسطينية مطعم في رأس الخيمة يقدّم برغر بـ3 آلاف درهم وكالة الرأي الفلسطينية بعد غيابها لـ6 آلاف سنة.. بريطانيا تعيد ثيران برية لأراضيها وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل شابين من يعبد
أخبار » الأخبار الفلسطينية

الطقس: ارتفاع طفيف على درجات الحرارة

11 تموز / يوليو 2020 08:44

غزة – الرأي:

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم السبت، غائماً جزئياً إلى صاف ومعتدلاً في المناطق الجبلية حاراً نسبياً إلى حار في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف ومعتدلا في معظم المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وأشارت الدائرة إلى أن الجو يكون يوم غد الأحد، غائماً جزئياً إلى صاف ومعتدلاً في المناطق الجبلية حاراً نسبياً إلى حار في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ولفتت إلى أن الجو يكون يوم الإثنين المقبل غائماً جزئياً إلى صاف ومعتدلاً في المناطق الجبلية حاراً نسبياً إلى حار في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما الثلاثاء، فيكون الجو صافياً بوجه عام وحاراً نسبياً في المناطق الجبلية حاراً إلى شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

الكتلة الإسلامية تستعد لإطلاق أضخم حملة زيارات لطلاب الثانوية العامة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟