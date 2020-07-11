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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2556) السبت 11/7/2020

أخبار فلسطينية﻿

صائب عريقات: على ألمانيا الضغط على إسرائيل لمنعها من ضم أراض بالضفة

التربية تعلن نتائج امتحانات الثانوية العامة.. أسماء العشرة الأوائل

الصحة تعمم على المستشفيات الخاصة والأهلية بتخصيص أقسام لعلاج مصابي "كورونا"

الخارجية": 175 وفاة و3469 إصابة و1476 حالة تعاف في صفوف الجاليات الفلسطينية في العالم

أخبار إسرائيلية

الإسرائيليون يحاولون الفرار من تعقب جهاز "شين بيت"

إسرائيل": حالة وفاة و733 إصابة جديدة بفيروس كورونا في غضون 10 ساعات

نتنياهو لـ ماكرون: خطة الضم تتماشى مع القانون الدول

اخبار دولية

فرنسا ستعترف بالدولة الفلسطينية «في الوقت المناسب»

ماكرون يطالب «إسرائيل» بالتخلي عن أي خطط لضم أراضٍ فلسطينية

التشيك: وقفة منددة بخطة الضم الإسرائيلية

أخبار عربية

تسجيل ثلاث إصابات "بكورونا" بمخيم الرشيدية في لبنان

﻿الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /

الصحف العربي

القدس العربي

حقوقي إسرائيلي: تل أبيب تمارس نظام آبرتهايد في الأراضي الفلسطينية بدون ضمّ

معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي يحاكي تبعات ومخارج «مصيدة الضم»

تسجيل أكبر عدد من الوفيات في فلسطين منذ انتشار كورونا… وخمس حالات خلال…

إصابة العشرات إثر تفريق جيش الاحتلال مسيرات بالضفة – (صور)

شهيد فلسطيني بنيران الاحتلال.. والجماهير تلبي دعوات النفير والغضب وتنزل لمناطق التماس وتخوض…

حملة إسرائيلية منظمة تستهدف نقيب الصحافيين الفلسطينيين على خلفية طردها من الاتحاد الدولي…

سلطات الاحتلال تواصل المضي في مصادرة أراضي الضفة وتحولها لـ”مجال حيوي” للاستيطان

الشرق الأوسط

الشرطة الإسرائيلية تقتل فلسطينياً وتوزع الحلوى على متظاهرين يهود

إسرائيل تغلق مناطق بعد ارتفاع الإصابات بـ {كوفيد ـ 19}

الخليج الإماراتية

396 إصابة جديدة بـ«كورونا» وخمس حالات وفاة بين الفلسطينيين

ماكرون يطالب «إسرائيل» بالتخلي عن أي خطط لضم أراضٍ فلسطينية

الأهرام المصرية

إعادة إغلاق كنيسة القيامة في القدس كإجراء وقائي لمنع تفشي كورونا

حنان عشراوي: الضم جوهر المشروع الصهيوني.. ويهدد حياة وحقوق الشعب الفلسطيني

إصابة 5 فلسطينيين واعتقال أحدهم إثر قمع الاحتلال لمسيرة مناهضة للاستيطان

الشروق المصرية

صائب عريقات: على ألمانيا الضغط على إسرائيل لمنعها من ضم أراض بالضفة

القدس.. إغلاق كنيسة القيامة مجددا بسبب ارتفاع الإصابات بكورونا

عشراوي: الضم جوهر المشروع الصهيوني ويهدد حياة وحقوق شعبنا

الغد الأردنية

الشرق القطرية

الصحف المحلية

فلسطين اون لاين

القدس المحلية

وفاة مواطن متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا في الخليل

إعادة فتح أسواق غزة الشعبية

صور | حواجز أمنية في محيط مخيم جنين بعد اكتشاف إصابة بكورونا

المحافظ الرجوب يقرر اغلاق مخيم جنين لمدة 48 ساعة

إطلاق النار في المناسبات.. ظاهرة خطيرة ومستفزة وتثير الهلع

وقائي نابلس يضبط مشتلا لزراعة الماريغوانا

تأجيل موعد الافراج عن أسير من نابلس

الحياة الجديدة

التشيك: وقفة منددة بخطة الضم الإسرائيلية

الرئيس يعزي عائلة الشهيد إبراهيم أبو يعقوب

محافظ جنين: إصابة مواطن من مخيم جنين بكورونا

الاحتلال يستدعي أمين سر "فتح" في القدس للتحقيق

​الأيام

»مخطط الضم يهدد أكثر من 112 ألف مواطن في 43 تجمعاً بالضفة

»الأفاعي.. زائر صيفي ثقيل يؤرق قاطني المناطق الريفية

»الخارجية: عودة 255 مواطناً من العالقين في عشر دول

»القضاء الإسرائيلي يلغي جلسة النطق بالحكم على المدان بحرق عائلة دوابشة

»شعبية نتنياهو تتراجع عقب إخفاقه بمواجهة كورونا

وكالة صفا

وزارة الصحة: وفاة مواطن (95 عامًا) من مخيم عايدة ببيت لحم متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا

وكالة الرأي الفلسطينية

فلسطين اليوم

سما نيوز

نسبة النجاح 71.32%.. طالع: أسماء العشرة الاوائل "التوجيهي" في غزة والضفة

فايننشال تايمز: من يقف وراء التفجيرات في إيران.. وهل دخلت إسرائيل مفاعل نطنز؟

العاروري-الرجوب: دعوة إلى مفاوضات على حدود 67 أم حرب “في سبيل الله”.. بقيادة نتنياهو؟

نتنياهو لـ"ماكرون": الضم يتماشى مع القانون الدولي.. ومستعدون لخوض عملية تفاوضية سلمية!

إلغاء جلسة النطق بالحكم على المتهم بحرق عائلة دوابشة

عرب 48

المئات يشيّعون جثمان الشهيد أبو يعقوب في سلفيت

استشهاد فلسطينيّ وإصابة آخر برصاص الاحتلال قرب سلفيت

وفاتان جديدتان بكورونا في الخليل

الأسرى المرضى في الرملة "مُحتجَزون في مقابر تفوح بالموت والألم" دون علاج

وكالة وفا

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11 تموز (يوليو)

2004م مقتل مجندة إسرائيلية وإصابة 20 آخرين بجروح 3 منهم في حالة الموت السريري في انفجار عبوة ناسفة قرب حافلة في وسط تل أبيب.

2001م إسرائيل تدمر منطقة كاملة في رفح وتصبح أكثر من 50 عائلة فلسطينية بدون مأوى.

1980م بدء السجناء الفلسطينيين والعرب في السجون الإسرائيلية إضراباً مفتوحاً عن الطعام ومطالبتهم بالحد الأدنى من المعاملة الإنسانية وقد استمر هذا الإضراب حتى 18/8/1980م واستشهد من جراء ذلك الإضراب مناضلان هما محمد علي الجعبري وراسم حلاوة.

1948م القوات الصهيونية تقتل 426 مواطناً فلسطينياً في مدينة اللد التي احتلتها، منهم 176 قتلوا في مسجد دهمش بالمدينة خلال مجزرة جماعية، وقد سقطت مدينة الرملة في اليوم نفسه وانسحب جيش الإنقاذ من منطق الجليل.