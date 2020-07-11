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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2556) السبت 11/7/2020
أخبار فلسطينية
صائب عريقات: على ألمانيا الضغط على إسرائيل لمنعها من ضم أراض بالضفة
التربية تعلن نتائج امتحانات الثانوية العامة.. أسماء العشرة الأوائل
الصحة تعمم على المستشفيات الخاصة والأهلية بتخصيص أقسام لعلاج مصابي "كورونا"
الخارجية": 175 وفاة و3469 إصابة و1476 حالة تعاف في صفوف الجاليات الفلسطينية في العالم
هنية يعزي ذوي الشهيد إبراهيم أبو يعقوب
أخبار إسرائيلية
"السلام الآن": قرار الضم له انعكاسات خطيرة على القدس
استطلاع: استمرار تقدم حزب "الليكود" على منافسيه
توتر بين نتنياهو و"الشاباك" منذ اختراق إيران لهاتف "غانتس"
الإسرائيليون يحاولون الفرار من تعقب جهاز "شين بيت"
إسرائيل": حالة وفاة و733 إصابة جديدة بفيروس كورونا في غضون 10 ساعات
نتنياهو لـ ماكرون: خطة الضم تتماشى مع القانون الدول
اخبار دولية
فرنسا ستعترف بالدولة الفلسطينية «في الوقت المناسب»
ماكرون يطالب «إسرائيل» بالتخلي عن أي خطط لضم أراضٍ فلسطينية
انقسام حزبي وشعبي بالولايات المتحدة حول خطة الضم الإسرائيلية
التشيك: وقفة منددة بخطة الضم الإسرائيلية
روسيا تجدد رفضها لمخطط الضم وترحب بالمؤتمر المشترك بين حماس وفتح
أخبار عربية
تسجيل ثلاث إصابات "بكورونا" بمخيم الرشيدية في لبنان
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربي
القدس العربي
حقوقي إسرائيلي: تل أبيب تمارس نظام آبرتهايد في الأراضي الفلسطينية بدون ضمّ
معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي يحاكي تبعات ومخارج «مصيدة الضم»
تسجيل أكبر عدد من الوفيات في فلسطين منذ انتشار كورونا… وخمس حالات خلال…
إصابة العشرات إثر تفريق جيش الاحتلال مسيرات بالضفة – (صور)
شهيد فلسطيني بنيران الاحتلال.. والجماهير تلبي دعوات النفير والغضب وتنزل لمناطق التماس وتخوض…
حملة إسرائيلية منظمة تستهدف نقيب الصحافيين الفلسطينيين على خلفية طردها من الاتحاد الدولي…
سلطات الاحتلال تواصل المضي في مصادرة أراضي الضفة وتحولها لـ”مجال حيوي” للاستيطان
الشرق الأوسط
الشرطة الإسرائيلية تقتل فلسطينياً وتوزع الحلوى على متظاهرين يهود
إسرائيل تغلق مناطق بعد ارتفاع الإصابات بـ {كوفيد ـ 19}
الخليج الإماراتية
396 إصابة جديدة بـ«كورونا» وخمس حالات وفاة بين الفلسطينيين
ماكرون يطالب «إسرائيل» بالتخلي عن أي خطط لضم أراضٍ فلسطينية
الأهرام المصرية
إعادة إغلاق كنيسة القيامة في القدس كإجراء وقائي لمنع تفشي كورونا
حنان عشراوي: الضم جوهر المشروع الصهيوني.. ويهدد حياة وحقوق الشعب الفلسطيني
إصابة 5 فلسطينيين واعتقال أحدهم إثر قمع الاحتلال لمسيرة مناهضة للاستيطان
الشروق المصرية
صائب عريقات: على ألمانيا الضغط على إسرائيل لمنعها من ضم أراض بالضفة
القدس.. إغلاق كنيسة القيامة مجددا بسبب ارتفاع الإصابات بكورونا
عشراوي: الضم جوهر المشروع الصهيوني ويهدد حياة وحقوق شعبنا
الغد الأردنية
إعادة إغلاق كنيسة القيامة بالقدس بسبب تفشي كورونا
الصحة الفلسطينية: 3 وفيات جديدة بكورونا
الشرق القطرية
إصابة عشرات الفلسطينيين بالاختناق جراء قمع قوات الاحتلال لمسيرة كفر قدوم
تشييع شهيد فلسطيني سقط برصاص الاحتلال
15 ألف مصل يؤدون الجمعة في الأقصى
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
نجاح 71.32% من المتقدمين للثانوية العامة
أسماء الـ10 الأوائل على فلسطين
في مخيم "الحسينية".. لاجئون فلسطينيون يبيعون ممتلكاتهم لتأمين طعامهم
تقرير قطع الاحتلال الكهرباء عن الضفة.. "ابتزاز سياسي" لتمرير "الضم"
موظفو الهلال الأحمر بطولكرم مُهدَّدون بإنهاء عملهم.. والإدارة تردُّ
ثلاثة أسرى يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام
القدس المحلية
وفاة مواطن متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا في الخليل
إعادة فتح أسواق غزة الشعبية
صور | حواجز أمنية في محيط مخيم جنين بعد اكتشاف إصابة بكورونا
المحافظ الرجوب يقرر اغلاق مخيم جنين لمدة 48 ساعة
إطلاق النار في المناسبات.. ظاهرة خطيرة ومستفزة وتثير الهلع
وقائي نابلس يضبط مشتلا لزراعة الماريغوانا
تأجيل موعد الافراج عن أسير من نابلس
الحياة الجديدة
التشيك: وقفة منددة بخطة الضم الإسرائيلية
الرئيس يعزي عائلة الشهيد إبراهيم أبو يعقوب
محافظ جنين: إصابة مواطن من مخيم جنين بكورونا
الاحتلال يستدعي أمين سر "فتح" في القدس للتحقيق
الأيام
»مخطط الضم يهدد أكثر من 112 ألف مواطن في 43 تجمعاً بالضفة
»الأفاعي.. زائر صيفي ثقيل يؤرق قاطني المناطق الريفية
»الخارجية: عودة 255 مواطناً من العالقين في عشر دول
»القضاء الإسرائيلي يلغي جلسة النطق بالحكم على المدان بحرق عائلة دوابشة
»شعبية نتنياهو تتراجع عقب إخفاقه بمواجهة كورونا
وكالة صفا
وزارة الصحة: وفاة مواطن (95 عامًا) من مخيم عايدة ببيت لحم متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا
تقرير أممي: الاحتلال يقطّع أوصال القدس والضفة بـ 593 حاجزًا
"الشاباك" يكشف جزءاً من قدراته في تعقب الفلسطينيين
الاحتلال يخطر بهدم "بناء إضافي" في منزلين غرب بيت لحم
إصابة شاب خلال مواجهات مع الاحتلال في سلفيت
الاحتلال يقمع مسيرة مناهضة للاستيطان بعصيرة الشمالية
"الجهاد" تدعو أبناء سلفيت للمشاركة بتشييع الشهيد أبو يعقوب
الصحة: 396 إصابة و5 وفيات بكورونا خلال 24 ساعة
3 حالات تعافٍ جديدة من كورونا في غزة
2000 وحدة سكنية ومعمل بغزة بانتظار إعادة البناء
وكالة الرأي الفلسطينية
الاحتلال يعتقل شابين من يعبد
الصحة بغزة: لا إصابات كورونا جديدة في القطاع
"الزراعة": البطيخ الغزي.. اكتفاء ذاتي وجودة في الإنتاج
حالتا وفاة بفعل "كورونا" في الخليل
فلسطين اليوم
الرابطة الإسلامية تهنئ الطلبة المتفوقين والناجحين في امتحانات الثانوية العامة
ثلاثة اسرى يواصلون معركة الأمعاء الخاوية
255 فلسطينياً يصلون الضفة المحتلة قادمين من 10 دول
اصابة شاب بعيار معدني في الصدر خلال مواجهات مع الاحتلال شمال سلفيت
البطنيجي يكشف تفاصيل مقتل طفلة على يد والدها شرق مدينة غزة
قوات الاحتلال تعدم مواطنًا من بلدة كفل حارس
سما نيوز
نسبة النجاح 71.32%.. طالع: أسماء العشرة الاوائل "التوجيهي" في غزة والضفة
فايننشال تايمز: من يقف وراء التفجيرات في إيران.. وهل دخلت إسرائيل مفاعل نطنز؟
العاروري-الرجوب: دعوة إلى مفاوضات على حدود 67 أم حرب “في سبيل الله”.. بقيادة نتنياهو؟
نتنياهو لـ"ماكرون": الضم يتماشى مع القانون الدولي.. ومستعدون لخوض عملية تفاوضية سلمية!
إلغاء جلسة النطق بالحكم على المتهم بحرق عائلة دوابشة
الشرطة والاجهزة الامنية تغلق 40 محل تجاري لعدم الالتزام بالتعليمات في سلفيت
المطران وليم شوملي عضو جديد في المجلس البابوي للحوار بين الأديان
وقائي نابلس يضبط مشتلا لزراعة المخدرات
عرب 48
المئات يشيّعون جثمان الشهيد أبو يعقوب في سلفيت
استشهاد فلسطينيّ وإصابة آخر برصاص الاحتلال قرب سلفيت
وفاتان جديدتان بكورونا في الخليل
الأسرى المرضى في الرملة "مُحتجَزون في مقابر تفوح بالموت والألم" دون علاج
وكالة وفا
الاحتلال يعتقل شابين من يعبد
جمعية الصداقة والتضامن مع فلسطين في الموزمبيق
وقائي نابلس يضبط مشتلا لزراعة الماريغوانا
حاخامات بريطانيون: التاريخ سيحاكم إسرائيل وال ..
أسرى "فتح" في سجون الاحتلال يهيبون بأبناء شعب ...
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- 11 تموز (يوليو)
- 2004م مقتل مجندة إسرائيلية وإصابة 20 آخرين بجروح 3 منهم في حالة الموت السريري في انفجار عبوة ناسفة قرب حافلة في وسط تل أبيب.
- 2001م إسرائيل تدمر منطقة كاملة في رفح وتصبح أكثر من 50 عائلة فلسطينية بدون مأوى.
- 1980م بدء السجناء الفلسطينيين والعرب في السجون الإسرائيلية إضراباً مفتوحاً عن الطعام ومطالبتهم بالحد الأدنى من المعاملة الإنسانية وقد استمر هذا الإضراب حتى 18/8/1980م واستشهد من جراء ذلك الإضراب مناضلان هما محمد علي الجعبري وراسم حلاوة.
- 1948م القوات الصهيونية تقتل 426 مواطناً فلسطينياً في مدينة اللد التي احتلتها، منهم 176 قتلوا في مسجد دهمش بالمدينة خلال مجزرة جماعية، وقد سقطت مدينة الرملة في اليوم نفسه وانسحب جيش الإنقاذ من منطق الجليل.
- 1927م مقتل نحو 1000 شخص في فلسطين نتيجة وقوع هزة أرضية.