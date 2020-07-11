المتفوقة "أبو حصيرة" تحصد المركز الأول رغم الأزمات

غزة- خاص الرأي

وسط زغاريد العائلة والأحباء وعلى وقع دقات الطبول، ابتهاجاً بهذا الإنجاز والنجاح الباهر، وفي المنزل الذي تجهز مسبقاً للاحتفال بالنتيجة استقبلت الطالبة المتفوقة إيمان سهيل أبو حصيرة وعائلتها، خبر حصولها على المرتبة الأولى على مستوى الوطن في امتحان الثانوية العامة لهذا العام عن الفرع الأدبي بمعدل 99.6%.

طاقم شبكة الرأي الفلسطينية زار منزل الطالبة المتفوقة، الواقع غرب مدينة غزة، ورصد أجواء الابتهاج والفرح الكبير، الذي شاركوه معهم العائلة والأصدقاء والجيران، موعد الإعلان عن نتائج الثانوية العامة وإعلان أسماء أوائل الوطن التي كانت إيمان على مقدمتهم.

تقول الطالبة إيمان إن فرحة النجاح لا يضاهيها فرحة أخرى خاصة النجاح في “التوجيهي” لأنها تأتي وسط انتظار وترقب وتوتر، كما شبهت الطالبة أبو حصيرة هذه الفرحة “بالعرس الفلسطيني”.

وأضافت: ” أشعر بالفخر كوني الأولى على مستوى الوطن فلسطين في هذا العام.. عام الكورونا وعام التحديات الصعبة، سواء على المستوى السياسي كصفقة القرن أو على مستوى الأوضاع التي يعيشها القطاع من فترة لأخرى، كما أنني أشعر بالفرح لأنني استطعت أن أدخل الفرحة لقلوب الأهل”.

وقالت أبو حصيرة :" هدفي الأساسي منذ بداية دراستي هو الحصول على المركز الأول على مستوى فلسطين"، مبينة أنها كانت محددة هذا الانجاز الكبير في حياتها.

وتابعت بالقول:" رغم الأوضاع التي مررنا بها طيلة فترة الدراسة، وعدم ذهابنا للمدارس بسبب (كورونا) إلا أنني وضعت هدفاً أمامي، أن أكون من المتفوقين، وأوائل قطاع غزة، وهذا ما تجهزت له خلال الأيام الماضية.

وأشارت أن الدراسة تطلبت جهداً وعملاً واجتهاداً طيلة الفترة السابقة، واستطعت بدعم من عائلتي ووالدتي ووالدي، أن أكون من المتقدين في الصفوف الأولى، وأن أحظى بمرتبة، أرفع بها رأس عائلتي.

وتممت بالقول "عندما أقوم بحل الامتحانات فأنا أقوم بحلها ليس من أجل العلامات، وإنما لهدف أساسي وهو الاستفادة منه لشخصيتنا في المستقبل".

وأشارت إلى أنه عندما كانت تقوم بهذه الطريقة، فإن المعلومة تشكل بشكل سهل جداً، الأمر الذي جعلني لم أجد صعوبة في تقديم الاختبارات.

وعن كيفية معرفة نتيجتها، أكدت أبو حصيرة أنها علمت بها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، مبينة أنها ذهبت إلى أهلها لإخبارهم بالنتيجة، لتعم الأفراح منزلها.

وأهدت الطالبة أبو حصيرة نجاحها، إلى وطنها فلسطين، مبينة أنه يزيدها فخراً، موضحةً أنها قاومت الكثير من التحديات والظروف لخدمة وطنها، كما أهدت نجاحها لعائلتها وخاصة والدتها، إضافة لمدرساتها في مدرسة أحمد شوقي.

وعن التخصص التي تنوي الالتحاق به، قالت أبو حصيرة إنها لم تحدد أي تخصص، مبينة أنها تريد أن تخدم قضيتها، إما بالانضمام للإعلام أو لإيصال رسالة فلسطين لكل العالم، أو الاتجاه إلى التخصصات السياسية.

وبفخر كبير وفرحة بدت واضحة على ملامحه، قال سهيل أبو حصيرة، والد الطالبة إيمان، إن ابنته حصدت هذا النجاح بعد مجهود كبير جداً، كما أنهم اعتادوا على تفوقها كل عام، وأن هذا الانجاز أتى هذا العام رغم صعوبات كبيرة، كما أنها اعتمدت كلياً على نفسها دون مساعدة أحد لتحقق ما حققته هذا العام.

ونشرت وزارة التربية والتعليم صباح اليوم السبت 11/7/2020، نتائج الثانوية العامة، في محافظات الوطن بعد امتحانات تم تقديمها العام الحالي في ظروف استثنائية جراء فيروس كورونا (كوفيد-19) حيث بلغت نسبة النجاح في فلسطين 71.32 الفرع العلمي 85.92 والأدبي 65.43.