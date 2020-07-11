المتفوقة "أبو شمالة": "نفسي أكون سفيرة فلسطين"

غزة- خاص الرأي

عام من الجد والاجتهاد، وسهر الليالي، على تحقيق الحلم الذي رسمته في خيالها، كلل الله مجهود وتعب الطالبة ايمان أبو شمالة من قطاع غزة بالنجاح والتفوق بحصولها على المركز الاول مكرر في الفرع العلمي.

إيمان حصدت ثمار تلك الليالي والأيام بحصولها على معدل 99.7% والتي لطالما تميزت وعلى مدار سبع سنوات بالتفوق والتمييز الذي رافقها منذ الصغر.

وبفارق عشر واحد عن توقعاتها، جاءت نتيجة ايمان والتي توقعت معدل 99.6 الا أنها حصلت على 99.7، "شعور لا يمكن وصفه بأي كلمة".

وتابعت والفرحة تغمرها، أن هذا النجاح الذي رافقها طيلة السنوات الماضية سيكون استمرار لمرحلة الثانوية العامة، بعيدا عن كل ما يتداوله الناس من توهمات بأن مرحلة التوجيهي تتميز عن السنوات الماضية بغض النظر عن التفوق الذي كنت قد حققته في الصفوف التي سبقت، فهذه سنة مليئة بالخوف والارباك.

وتضيف :" كل التوتر راح بعد سماع النتيجة وأحلى صدمة كانت لما اجا المعدل.. كل التوتر والحزن اختفى".

وعن طموحها وما تنوي دراسته، أوضحت انها لم تختار التخصص بعد، لكنها تطمح لدراسة الطب أو العلاقات الدبلوماسية في إحدى الجامعات التي لم يقع عليها الخيار بعد قائلة:" نفسي أكون سفيرة فلسطين ومنذ ٣ سنوات وأنا أقرا الشروط وسألت ولكن اقتنعت هلا وين ما كان الواحد بلده معه وهو بمثل بلده في أي مكان وهو سفير فلسطين والقضية".

وأكدت أن الفضل لله أولا وأخيرا في نجاحها لوالدها الذي كان مهتما وحريصا أن تكون نفسيتها مرتاحة ولوالدتها التي كانت تتابعها، مشيرة الى انه لم تكن هناك صعوبات بالدراسة، ولكن بالفصل الثاني كان الضغط كبير مع التوتر بسبب فيروس كورونا.