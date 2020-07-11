حماس تهنئ الناجحين في الثانوية العامة

هنأت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" طلبة الثانوية العامة المتفوقين والناجحين الذين أكدوا بتفوقهم ونسبة نجاحهم العالية إصرار شعبنا الدائم على تجاوز التحديات والصعاب التي يفرضها الاحتلال الصهيوني المجرم، والذي تزامن هذا العام مع ظروف استثنائية فرضتها جائحة كورونا.

وقالت الحركة في تصريح صحفي صباح السبت، إننا إذ نبرق بالتهنئة الخالصة لطلبتنا كافة وذويهم الصامدين، والذين عبّروا بنجاحهم عن إرادة الصمود والحياة، لندعوهم إلى مزيد من العمل والمثابرة، فالعلم سلاحنا في مواجهة المحتل الغاشم، والعلم طريقنا للتحرير والعودة.

ودعت طلبتنا الذين لم يوفقوا إلى الاجتهاد والعزيمة حتى التفوق.

وتوجهت الحركة بالشكر الكبير لوزارة التربية والتعليم، وطواقمها، والمعلمين والمعلمات كافة الذين عملوا جميعًا بجد واجتهاد وصولاً إلى هذا اليوم الجميل.