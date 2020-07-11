"الثانوية العامة" تنعش محال الحلويات بغزة

غزة- الرأي

بعد سماع نتائج الثانوية العامة انهال مئات الغزيين على محال الحلويات المنتشرة بكافة محافظات قطاع غزة لتقديمها لمهنئيهم بعد تناول طعام الإفطار وترصد وكالة "الرأي" صورًا متنوعة للحلويات.

ففي كل عام مع موعد إعلان نتائج الثانوية العامة تعلن حالة الطوارئ في المحالات لتلبية طلبات الزبائن سواء من حجزوا مسبقاً، او من يأتوا مباشرة."

ويحرص أولياء أمور الطلبة الناجحين وخاصة المتفوقين على شراء صواني الحلويات لتحلية المهنئين الذين يتهافتون على منازل الناجحين.

مواطنون قالوا إنه وبالرغم من الظروف الاقتصاديّة الصعبة التي يعيشها قطاع غزة، إلا أنهم مجبرون على تلبية رغبات أبنائهم لإتمام فرحة النجاح، على حساب السلع الأساسيةّ الأخرى التي تحتاجها الأُسر.

وتعد مناسبة إعلان النتائج الثانوية العامة المناسبة الأقوى موسمية لأصحاب المحلات التجارية المختصة بصناعة الحلويات .

وتكتظ شوارع القطاع بالمحال والمصانع المنتجة للحلويات موزعة على مدينة غزة من شرقها إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها وداخل الأحياء الصغيرة ومخيمات اللجوء ,حيث لا يخلو مكان من وجود بائع للحلوى يقبل عليه الزبائن وإن تفاوت عدد المقبلين عليه في تلك المناسبة وذلك تبعا لموقعه وشهرة مذاق حلواه.

ويضيف الزبائن إلى جانب محلات الحلوى محلات الورود لتقديم باقات الورد الطبيعي كهدية مبدأية ابتهاجاً بالنجاح للطلبة الناجحين بشكل عام ,وكذلك هدايا العطور والشوكولاتة الجاهزة المعلبة منها والمغلفة بشكل جذاب وجديد.

كما اختصت كثير من المحال التجارية ببيع الشوكولاتة المغلفة كهدايا جاهزة وبأسعار متفاوتة تعود لنوع الشكولاتة والبلد المستورد منها وطريقة تعبئتها وأمور كثيرة , فلا تقتصر استقبال هكذا مناسبات على الحلوى وحدها إلا أنها تعد الطبق الرئيس والأساس.

الشاب محمد ساق الله يعمل في محل للحلويات شرق مدينة غزة، يقول: "بدأت الاستعدادات منذ أكثر من أسبوعين، لصناعة حلويات يكثر عليها الطلب، خلال إعلان نتائج الثانويّة العامة". مشيراً إلى أنه يقوم بصناعة كافة أنواع الحلويات الغربيّة والشرقيّة، ولكن يكثر الطلب على الشرقيّة منها.

وتوقع ساق الله أن ترتفع نسبة المبيعات أضعاف المواسم الأخرى، منوّهاً أنه ورغم الظروف الصعبة، التي يعيشها المواطنون منذ سنوات إلا أنهم يحبون إحياء البهجة على وجوه أبنائهم وأقربائهم، والتوافد على شراء الحلويات للتهاني والتبريكات.

وعن الأسعار أوضح ساق الله أن الأسعار في متناول الجميع ويبلغ سعرها ما بين " من 90 شيكل إلى 170 شيكل حسب الصنف والوزن.