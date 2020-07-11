التحقيق بعملية زيكيم: الجيش فاشل وقدرات عناصر النخبة كبيرة

الداخل المحتل-الرأي:

كشف "أمير بوحبوط" المحلل العسكري لموقع "والا" العبري عن تفاصيل تنشر لأول مرة حول تحقيق جيش الاحتلال في عملية "زيكيم" البحرية التي نفذها عناصر من النخبة البحرية التابعة لكتائب القسام عام 2014.

وقال "بوحبوط" "إن التحقيق كشف عن فشل وحدة المراقبة في شاطئ "زيكيم" برصد تسلل عنصرين من الوحدة البحرية للمقاومة على مدار ٢٠ دقيقة، ولم تلاحظ وحدة المراقبة تسلل المقاومون إلا بعد تسلل عنصرين آخرين من وحدة المقاومة البحرية".

وأضاف المحلل، "إنه حتى بعد رصد تسلل وحدة المقاومة لشاطئ "زيكيم" كان هنالك فشل في التواصل بين وحدات المراقبة ووحدات جيش الاحتلال القريبة من مكان التسلل".

وذكر المحلل أن تحقيق الاحتلال بعملية "زيكيم" أظهر أن عناصر وحدة النخبة المتسللين للشاطئ يتمتعون بقدرات بدنية كبيرة جداً، وكذلك يملكون معدات للغوص والسباحة وتمتاز هذه المعدات بأنه لا يمكن اكتشافها بسهولة بسبب نظام التنفس المغلق بها.

وقال "بوحبوط" إن عملية "زيكيم" أشعلت الكثير من "الأضواء الحمراء" لدى المستويات الأمنية الإسرائيلية، وأوضحت هذه العملية للجميع أن حركة حماس تعتبر جناحها البحري مهماً جداً وقامت بتخصيص الكثير من التمويل لهذا الجناح، وتمكن عناصر النخبة البحرية من التدرب قي قطاع غزة وخارجه، وسيجري استخدام هذه القدرات في الوقت المناسب وستقوم الوحدة البحرية بتنفيذ عمليات خطيرة ضد الاحتلال.