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النيابة العامة تنهي التحقيقات بمقتل الطفلة الجمالي

12 تموز / يوليو 2020 12:20

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غزة – الرأي:

أنهت نيابة غزة الجزئية تحقيقاتها في واقعة مقتل الطفلة آمال الجمالي (١١ سنة) في منطقة التفاح شرق محافظة غزة.

وذكرت النيابة في بيان لها، أن وكيل النيابة المختص منذ اللحظة الأولى لإشعاره بالواقعة انتقل إلى مسرح الجريمة ومعاينته، ومن ثم سماع أقوال الشهود، وتكليف المباحث العامة بالتحري عن بعض التفاصيل، وتكليف الأدلة الجنائية بجمع الأدلة وإعداد التقارير اللازمة، بالإضافة إلى إشرافه على تشريح جثة الطفلة لدى دائرة الطب الشرعي، واستجواب المتهم بالقتل. 

وأشارت إلى أنه فور انتهاء تدقيق ملف القضية من الجهات المختصة في النيابة العامة، ستحيل المتهم إلى القضاء، والمطالبة بإيقاع أشد العقوبة بحقه وفقاً للقانون.

وأكدت أنه خلال التحقيقات لم يثبت للنيابة العامة أيٍ من الادعاءات التي أثيرت في وسائل التواصل الاجتماعي من قبل النشطاء بشأن الواقعة وخلفياتها، الأمر الذي أدى إلى نشر الإشاعات وإثارة الرأي العام حول دور الجهات الرسمية.

وأمر النائب العام، فتح تحقيق مستقل حول بث الإشاعات وإثارة الرأي العام ونشر أخبار مضللة ومكذوبة للجمهور، وسيتم التعامل بحزم واتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت بحقه ذلك.

ودعت النيابة العامة الشعب الفلسطيني، وخاصة نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي، إلى تحري الدقة في النقل والنشر، وعدم الانجرار إلى نقل الإشاعات وتضليل الرأي العام، ومتابعة المعلومات من الجهات المختصة.

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