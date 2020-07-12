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الاحتلال يهدم قاعة أفراح بالطيرة

12 تموز / يوليو 2020 09:08

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

الداخل المحتل - الرأي

هدمت جرافات سلطات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، قاعة أفراح في مدينة الطيرة داخل أراضي الـ 1948؛ وذلك بحجة البناء دون ترخيص.

وقالت مصادر محلية، إن شرطة الاحتلال معززة بقوات من الوحدات الخاصة داهمت في ساعات الصباح الباكر المدينة، وأغلقت محيط المكان، لتأمين الحماية للجرافات خلال تنفيذ عملية الهدم، ومنعت المواطنين من الاقتراب.

وقام عشرات الشبان ومجموعة من المتجمهرين بإغلاق أحد الشوارع المؤدي إلى منطقة القاعة، فيما قامت الشرطة الإسرائيلية بالاعتداء عليهم، وقمعهم بقنابل الغاز المسيل للدموع، والرصاص المعدني المغلف بالمطاط.

يذكر أنه في نهاية شهر حزيران/يونيو الماضي، أصدرت المحكمة الإسرائيلية المركزية في اللد، أمرا يقضي بتجميد مؤقت لأمر الهدم الصادر بحق قاعة الأفراح.

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