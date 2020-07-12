تعليم خان يونس يهنئ أوائل الثانوية العامة 2020

خان يونس- الرأي

هنأ وفد رفيع المستوى من مديرية التربية والتعليم بخان يونس اليوم السبت الموافق 2020/7/11، الطلبة الأوائل في الثانوية العامة للعام 2020، الحاصلين على المركز الأول في الفروع المختلفة على مستوى مديرية التربية والتعليم بخان يونس، وضم الوفد: أ. عبد الرحيم الفرا مدير التربية والتعليم، وأ. محمد العسولي مدير الدائرة الإدارية، وأ. سمير أبو شتات مدير الدائرة الفنية، وعدد من رؤساء الأقسام، وعدد من المشرفين التربويين.

وهنأ أ. الفرا الطلبة وذويهم، معبراً عن فخره بهذه الثلة من الطلبة الذين تميزوا رغم التحديات التي مر بها هذا العام.

وشملت الزيارة: الطالب عبد الرحمن محمد قاسم الاسطل الحاصل على المركز الأول في الفرع الصناعي بمعدل 99.1%، والطالبة رهف محمد حسن الصعيدي الحاصلة على المركز الأول في الفرع الأدبي بمعدل 99.1%، والطالبة زينه عماد فايز الخزندار الحاصلة على المركز الأول في الفرع العلمي بمعدل 99.3%، والطالب محمد عبد الحكيم مصطفى النجار الحاصل على المركز الأول في الفرع الشرعي بمعدل 99.1%.