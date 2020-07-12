قيادة حماس والكتلة الإسلامية في قطاع غزة تزور العشر الأوائل في الثانوية العامة

غزة- الرأي

زار وفد من قيادة حركة المقاومة الإسلامية حماس و الكتلة الإسلامية في قطاع غزة العشر الأوائل في امتحانات الثانوية العامة للعام 2020، وضم الوفد عضوي المكتب السياسي أ. فتحي حمّاد و م. محمد الجماصي ورئيس الكتلة الإسلامية أ. محمد فروانة.

وهنأ الوفد الطلاب على هذا التفوق المستحق في ظل هذه الظروف المحيطة من جائحة كورونا و صفقة القرن واتفاقيات التطبيع، وأكد الوفد أن هذا التفوق هو أساس من أساسات إعداد جيش التحرير الفلسطيني.

ودعا القائد فتحي حماد كل الطلاب إلى المضي قدما في طريق التفوق والنجاح لنيل أعلى الدرجات لنعزز وجود العلماء وذوي القدرات العالية في مقاومتنا الفلسطينية.