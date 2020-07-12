175 وفاة و3472 إصابة بكورونا بصفوف الجاليات الفلسطينية

رام الله - الرأي

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين بحكومة رام الله، تسجيل 175 حالة وفاة، و3472 إصابة، بفيروس كورونا، و1476 حالة تعافٍ في صفوف جالياتنا في العالم.

وقالت الخارجية إنه منذ يوم أمس لم يتم تسجيل أية حالة وفاة في صفوف الجالية الفلسطينية، مؤكدةً أن فريق العمل المختص بمتابعة جميع الترتيبات والتفاصيل المتعلقة بحملة "عودة الأحباب" إلى أرض الوطن، يعمل على مدار الساعة لاستكمال إجلاء المزيد من رعايا دولة فلسطين العالقين حول العالم.

كما يتابع الفريق على مدار الساعة عملية اجلاء العالقين في الوطن منذ ما قبل الجائحة، ممن انقطعوا عن أعمالهم ودراستهم وأسرهم في دول أخرى، ويقدم الفريق جميع التسهيلات والمعلومات الضرورية لهم من اجل تأمين سفرهم عبر معبر الكرامة بعد حصولهم على الاذونات والموافقات الرسمية المطلوبة.

وأفاد فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة الأميركية بتسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا في صفوف الجالية في ولاية "ميتشغن"، ليرتفع عدد الإصابات إلى 1908، فيما لم تسجل اية حالة وفاة جديدة، ليبقى عدد الوفيات 64.