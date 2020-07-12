قوافل الخير" تعقد لجنة فتح مظاريف عطاء مشروع الأضاحي 2020

غزة-الرأي

عقدت جمعية "قوافل الخير" السبت ، اجتماع للجنة فتح مظاريف عطاء مشروع الأضاحي لعام 2020، وذلك في مقر الجمعية الكائن في مدينة غزة.

وضمت اللجنة (رئيسها، محمد سكيك أمين صندوق الجمعية، وعضوية، سليم الشرفا ومحمد القرعان وياسر حمادة ومحمد أبو شعبان) بحضور رئيس مجلس الإدارة منصور ريان ومدير الجمعية علي المغربي وأعضاء من مجلس الإدارة.

وتقدم للعطاء عدد من الشركات المختصة في تربية المواشي والعجول في قطاع غزة، وحضر لفتح المظاريف ممثلين عنهم الى مقر الجمعية وتمت عملية فتح المظاريف بشكل علني وامام جميع ممثلي الشركات .

وستجري اللجنة الفنية التابعة للجمعية برفقة دكتور بيطري جولة على المزارع المشاركة في العطاء لتقييم المزارع ومكان الذبح والنظافة وثلاجات التبريد ووجود نت بالمكان لنقل عمليات ذبح الاضاحي للمتبرعين مباشر أيام العيد وسيتم مطابقة المزارع لمواصفات العطاءات وفق ما تم الإعلان عنه.

كما سيتم الاعلان عن ترسية العطاء بعد إتمام عمل اللجنة الفنية.