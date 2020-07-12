وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الشباب والرياضة تمول احتفالي تخريج لمنتدى الشباب الحضاري وكالة الرأي الفلسطينية إصابة أسير فلسطيني بفيروس كورونا في سجن "جلبوع" وكالة الرأي الفلسطينية قوافل الخير" تعقد لجنة فتح مظاريف عطاء مشروع الأضاحي 2020 وكالة الرأي الفلسطينية بلدية غزة تشرع بتنظيف مقبرة الشيخ شعبان بحي الزيتون وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2557) الاحد 12/7/2020 وكالة الرأي الفلسطينية 175 وفاة و3472 إصابة بكورونا بصفوف الجاليات الفلسطينية وكالة الرأي الفلسطينية قيادة حماس والكتلة الإسلامية في قطاع غزة تزور العشر الأوائل في الثانوية العامة وكالة الرأي الفلسطينية تعليم خان يونس يهنئ أوائل الثانوية العامة 2020 وكالة الرأي الفلسطينية هنية يدعو إلى بناء استراتيجية شاملة لإسقاط خطة الضم وصفقة القرن وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يهدم قاعة أفراح بالطيرة
أخبار » انشر خبراً

قوافل الخير" تعقد لجنة فتح مظاريف عطاء مشروع الأضاحي 2020

12 تموز / يوليو 2020 10:13

1
1

غزة-الرأي

عقدت جمعية "قوافل الخير" السبت ، اجتماع للجنة فتح مظاريف عطاء مشروع الأضاحي لعام 2020، وذلك في مقر الجمعية الكائن في مدينة غزة.

وضمت اللجنة (رئيسها، محمد سكيك أمين صندوق الجمعية، وعضوية، سليم الشرفا ومحمد القرعان وياسر حمادة ومحمد أبو شعبان) بحضور رئيس مجلس الإدارة منصور ريان ومدير الجمعية علي المغربي وأعضاء من مجلس الإدارة.

وتقدم للعطاء عدد من الشركات المختصة في تربية المواشي والعجول في قطاع غزة، وحضر لفتح المظاريف ممثلين عنهم الى مقر الجمعية وتمت عملية فتح المظاريف بشكل علني وامام جميع ممثلي الشركات .

وستجري اللجنة الفنية التابعة للجمعية برفقة دكتور بيطري جولة على المزارع المشاركة في العطاء لتقييم المزارع ومكان الذبح والنظافة وثلاجات التبريد ووجود نت بالمكان لنقل عمليات ذبح الاضاحي للمتبرعين مباشر أيام العيد وسيتم مطابقة المزارع لمواصفات العطاءات وفق ما تم الإعلان عنه.

كما سيتم الاعلان عن ترسية العطاء بعد إتمام عمل اللجنة الفنية.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

قوافل الخير" تعقد لجنة فتح مظاريف عطاء مشروع الأضاحي 2020

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟