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منها 297 عملية ذات مهارة عليا

المستشفى الأوروبي يجري 3232 عملية جراحية منذ بداية 2020

12 تموز / يوليو 2020 10:53

المستشفى الأوروبي يجري 3232 عملية جراحية منذ بداية 2020
المستشفى الأوروبي يجري 3232 عملية جراحية منذ بداية 2020

غزة- الرأي

أجرت الطواقم الطبية الجراحية بمستشفى غزة الأوروبي جنوب قطاع غزة، 3232 عملية جراحية للمرضى خلال النصف الأول من العام 2020.

وأفاد بيان احصائي صادر عن قسم خدمات المرضى بالمستشفى اليوم الأحد، أنه من بين العمليات 297 عملية وصفت بأنها نوعية وذات مهارة ، إلى جانب 873 عملية كبرى.

كما ذكر بيان المستشفى أن مجمل عدد العمليات المتوسطة بلغ " 901" عملية، فيما بلغ مجمل العمليات الصغرى 1159 عملية جراحية.

وشهد النصف الأول من العام 2020، اضافات مميزة على صعيد العمليات الجراحية التي أجرتها الطواقم الطبية الجراحية بالمستشفى، فسجل مركز جراحة القلب 110 عملية جراحية ذات مهارة عليا، و 124 عملية كبرى في قسم جراحة الأطفال، اضافة الى 71 عملية كبرى لجراحة الأوعية الدموية.

ويقدم مستشفى غزة الأوروبي خدماته الطبية لأكثر من نصف مليون مواطن من سكان محافظات جنوب قطاع غزة، حيث يشهد لكوادره الجراحية بالكفاءة العالية في التخصصات الجراحية المختلفة والتي باتت في كثير من الأحيان تفوق نظيراتها على مستوى الكوادر والتجهيزات في المنطقة العربية.

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