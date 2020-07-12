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5 وفيات و349 إصابة جديدة بكورونا بالضفة خلال 24 ساعة

12 تموز / يوليو 2020 01:00

رام الله - الرأي

أعلنت وزارة الصحة بحكومة رام الله، الأحد، عن تسجيل حالة وفاة و349 إصابة جديدة بفيروس كورونا باالضفة الغربية والقدس.

وقالت الوزارة، إنه تم تسجيل وفاة لمواطن يبلغ من العمر (٤٨ عاما) من مدينة الخليل متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

وذكرت أن الإصابات الجديدة موزعة كالتالي: 166 بالخليل، و105 بالقدس، و49 برام الله والبيرة، و11 ببيت لحم، و7 بنابلس، و6 بطولكرم.

وأوضحت أن عدد الحالات الموجودة في غرف العناية المكثفة بلغ 16 حالة من بين المصابين موجودة في غرف العناية المكثفة، بينها 7 موصولة على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وأشارت الوزارة إلى تسجيل 408 حالات تعافٍ بينها 399 في محافظة الخليل، و6 محافظة نابلس، 3 بقطاع غزة.

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