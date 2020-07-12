وزارة السياحة والاثار تُكَّرم مباحث السياحة

غزة- الرأي

كرَّمت وزارة السياحة والاثار، مسئولي وضباط مباحث السياحة والاثار في قطاع غزة على جهودهم الحثيثة في خدمة قطاع السياحة والاثار، ومساهمتهم في ضبط العديد من عمليات التهريب في الشهور الاخيرة، والحفاظ على الاماكن الاثرية.

ورحب د. ابراهيم جابر وكيل وزارة السياحة والاثار، بالحضور من ضباط شرطة السياحة مثمناً جهودهم الحثيثة في الحفاظ على المقدرات الاثرية والتاريخية، و الموروث الثقافي والارث الحضاري الموجود في قطاع غزة ومتابعة المنشآت السياحية، وخاصه خلال جائحه كورونا .

وشكر د.جابر المباحث على عملها الدؤوب والذى ادى مؤخراً الى ضبط العديد من شبكات التهريب ومصادرة الاف القطع واللقى الاثرية الموجودة لدى بعض التجار والمواطنين بطرية غير قانونية ومصادرتها وتحويل ملفاتهم الى النائب العام.

ودعا "جابر" شرطة السياحة الى بذل مزيد من الجهد لتطبيق القانون ومنع التجاوزات والاعتداء على الاماكن الاثرية في القطاع وردع المخالفين الذين يقدمون مصالحهم الشخصية على تاريخ وحضارة الشعوب ، وكذلك للحفاظ على صحة وسلامه المواطنين الذين يرتادون الاماكن السياحية .

من جانبه أشاد المقدم "سمير العرينى" مدير شرطة السياحة، بأداء وزارة السياحة والاثار ورعايتها لهذا القطاع الهام والحيوي رغم الحالة الظروف السياسية والاقتصادية الصعبة التي يمر بها قطاع غزة نتيجة استمرار الحصار، مثمناً التعاون المستمر مع المباحث العامة في كثير من القضايا اليومية لضمان عدم تجاوز القانون بما يضمن الحفاظ على التاريخ والمقدرات الاثرية والاماكن السياحية .

واستعرض "العرينى" آليات العمل للاستمرار في حماية المواقع الاثرية وضبط المهربين، مشددا على العمل الجاد والمستمر من اجل حماية قطاع الاثار من الخارجين عن القانون، وكذلك ضبط كل من تسول له نفسه العبث بالمقدرات التاريخية دون وجه حق .

وفى نهاية اللقاء قدم وكيل وزارة السياحة والاثار درع تقدير لمدير شرطة السياحة وشهادات تكريم لكافة الضباط العاملين في قطاع السياحة .