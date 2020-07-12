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المتفوقة "أبوعمرة".. تشرق بمعدل 99.3% من وسط الظلمة

12 تموز / يوليو 2020 08:41

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غزة- الرأي

من منزل متهالك الجدران، وحياة تشتد قسوتها يوماً بعد يوم، أبت “شمس” إلا أن تشرق ببهجة تفوقها رغماً عن كثرة غيوم الظروف من حولها، أشرقت بنور ملأ قلب والديها وعائلتها.. وأي إشراق يضاهي إشراق التفوق الكبير الذي سيعيش معهم عمراً ترويه ويرويه والديها شامخين فخورين.

واستطاعت الطالبة شمس أحمد أبو عمرة أن تتفوق في اختبارات الثانوية العامة رغم الألم والمعاناة التي تعيشها، فهي تعيش وسط أسرة ميسورة الحال ومتعففة وفي منزل شبه متهالك خرجت من رحم المعاناة وببصيرة ربانية بعد أن ختمت حفظها لكتاب الله الكريم، وأصرت على أن تواصل علمها لتحصد الأولى على محافظة خانيونس ،علمي مكرر، بمعدل 99.3% لتؤكد أن الإرادة أقوى من كل الصعاب.

وبرغم كل الظروف التي مرت بها شمس، إلا أن المثابرة والجهد الذي بذلتهما كانا الطريق الأول إلى الانتقال إلى مرحلة تحديد المصير والمستقبل وتحقيق الهدف الذي وضعته صوب أعينها خلال فترة الدراسة.

تقول شمس :" كان الوضع صعبًا، جائحة كورونا، والوضع الاقتصادي الصعب، ورغم هذه الظروف، حققت ما أحلم به وهو معدل 99.3%".

وتابعت بالقول:" استطعت بإرادتي، وبفضل المعلمين، والأهل لهم دور كبير في هذا المعدل، وأرغب بدراسة الطب، لكن ظروفي صعبة ولن أستطيع دراسة الطب بدون أي مساعدة أو منحة". تقول شمس".

وأضافت:" كنت أمضي نحو 12 ساعة دراسة يومياً، معتمدة على ذاتي دون طلب الاستعانة بدروس إضافية".

 

مكافأة جهودها "منحة"

ومكافأة على جهودها، أعلنت جامعة عمان الأهلية، اليوم السبت، عن تقديمها منحة دراسية كاملة للطالبة المتفوقة بالثانوية العامة شمس أحمد أبو عمرة من قطاع غزة والتي حصلت على معدل 99.3% في التخصص الذي ترغب دخوله.

وأوضحت الجامعة، أن المنحة الدراسية تشمل أيضا السكن الداخلي بالجامعة وكافة المصاريف الشهرية ومصاريف السفر.

وتقدمت الجامعة بالتهنئة والتبريك من الطالبة، داعيا العائلة إلى التواصل بشأن ذلك مع المستشار الاعلامي للجامعة احمد العنبوسي على الرقم 00962796637703 لترتيب كافة الامور المتعلقة بالمنحة والسكن الجامعي والسفر.

 

 

 

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