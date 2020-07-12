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جيش الاحتلال يعلن عن إجراء مناورة أمنية شمال طولكرم

12 تموز / يوليو 2020 08:59

الضفة المحتلة-الرأي:

زعمت ما تسمى بسلطة المعابر التابعة لجيش الاحتلال، أنه ستجري مناورات أمنية في شمال محافظة طولكرم بالضفة المحتلة.

وأدعى موقع والا العبري، أن سلطة المعابر بوزارة الدفاع ستجري مناورات أمنية غدًا الاثنين، وذلك عند حاجز "التأنيم" بين الساعة 22:00 والساعة 04:00، وسيتخللها إطلاق نار وانفجارات كما سيتم إغلاق الطريق 557 بشكل متقطع.

وينفذ جيش الاحتلال العديد من المناورات العسكرية والامنية في أنحاء فلسطين المحتلة كافة، في إطار الاستعداد لأي طارئ، لاسيما أن حكومة بنيامين نتانياهو عزمها ضم أجزاء واسعة من الضفة، في أغسطس المقبل.

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