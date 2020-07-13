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178 وفاة و3506 إصابة بكورونا في صفوف الجاليات الفلسطينية

13 تموز / يوليو 2020 08:35

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

رام الله - الرأي

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين بحكومة رام الله، تسجيل 178 حالة وفاة، و3506 إصابة بفيروس كورونا، و1523 حالة تعافٍ في صفوف جالياتنا في العالم.

وأفادت الوزارة في تقريرها اليومي، بتسجيل 3 حالات وفاة جديدة في صفوف الجالية الفلسطينية في السعودية للمواطنين: سليمان أحمد سليمان أبو شريف (72 عاماً)، وعبد الله محمد العجل (79 عاماً)، ونبيل رشدي علي سليم الغندور (58 عاماً)، ليرتفع عدد الوفيات الى 50، فيما بقي عدد الإصابات 102.

 كما وافادت بأن إجمالي الحالات التي تم فحصها للاشتباه في دولة قطر 5866 شخصاً، وأكدت تسجيل 23 اصابة جديدة ليرتفع عدد الاصابات المؤكدة الى 627، منها 62 حالة نشطة في الحجر المنزلي، و5 حالات تحت العلاج في المستشفى ووضعها مستقر، وحالتين حرجتين في العناية المركزة بالمستشفى، وتسجيل 47 حالة تعافي جديدة، فيما لم تسجل اية حالة وفاة جديدة ليبقى عدد الوفيات 7.

وأشارت إلى تسجيل 8 اصابات جديدة بين صفوف أبناء الجالية في ولايتي ميتشيغن، ونيويورك، ليرتفع عدد الإصابات الى 1916، ولم تسجل أية حالة وفاة جديدة ليبقى عدد الوفيات 64.

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