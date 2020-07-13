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مطعم في رأس الخيمة يقدّم برغر بـ3 آلاف درهم: هل يمكنك تجربته؟

13 تموز / يوليو 2020 08:44

مطعم في رأس الخيمة يقدّم برغر بـ3 آلاف درهم: هل يمكنك تجربته؟
مطعم في رأس الخيمة يقدّم برغر بـ3 آلاف درهم: هل يمكنك تجربته؟

أثار إعلان لأحد المطاعم المحلية في إمارة رأس الخيمة، في الإمارات العربية، عن تقديمه "ساندوتش برغر" بسعر يصل إلى 3 آلاف درهم، موجة عارمة من الاستياء والسخرية بين مئات المواطنين على منصات التواصل الاجتماعي.

السبب في موجة الغضب والسخريةهو أن السعر مبالغ فيه، ولا يمكن تقبّله بأي حال، كما اتفقوا على أن الإعلان قد يكون "خدعة تسويقية" من أصحاب المطعم للفت الانتباه وجذب الزبائن.

 الإعلان  كان لساندوتش اللحم بسعر 3 آلاف درهم، وزعم الإعلان أنه الأغلى والأفضل على مستوى الشرق الأوسط، لأنه يتكوّن من لحم بقري استرالي من نوع خاص، ومحضّربخلطات سرية.

لم يمر 24 ساعة، وأعلنت بلدية رأس الخيمة عن وقف مؤقت لإنتاج "برغر غوريلا" الذي أثار الجدل على منصات التواصل الاجتماعي بسبب ارتفاع قيمته التي بلغت 3 آلاف درهم للسندوتيشة الواحدة، وذلك لحين ظهور نتائج الفحص الغذائي من قبل إدارة الرقابة الغذائية.​

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وباشرت دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة في إرسال فريق إلى مطعم "واوان مصلز" برأس الخيمة للتأكد من السعر الحقيقي لـ "سندويش برغر غوريلا" الذي تم الترويج له من قبل مالك المطعم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بقيمة 3000 درهم.

وفقاً لوكالة أنباء الإمارات، قال مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة، الدكتور عبد الرحمن الشايب النقبي، إن الفرق التفتيشية قامت بزيارة المنشأة للتأكد من مصداقية ومطابقة الإعلان الترويجي والذي ثبت عدم صحة ما تمت الاشارة إليه في الإعلان الترويجي.

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