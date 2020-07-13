أشهر اضطرابات الجهاز الهضمى عند الأطفال وكيفية التعامل معها

يعانى الأطفال غالبا من ألم فى البطن وغثيان مستمر دون ان تعرف الامهات سبب ذلك، وهو دليل على وجود اضطرابات فى الجهاز الهضمى أثرت على حالتهم الصحية ، وحسب ما ذكره موقع mainehealth ويمكن أن تؤثر الاضطرابات على نمو الطفل، ويقوم أطباء الأطفال وأطباء الجهاز الهضمي برعاية الأطفال الذين يعانون من مجموعة واسعة من اضطرابات الجهاز الهضمي واشهر هذه الاضطرابات كالتالى:

1:وجع البطن المستمر.

2:التهاب القولون.

3:الإمساك.

4:مرض كرون.

5:التهاب المريء.

6:مشاكل التغذية .

7:حساسية الطعام.

8:أمراض المرارة.

9:نزيف الجهاز الهضمي.

10:مرض هيرشسبرونغ.

11:متلازمة القولون المتهيج.

12:مرض التهاب الأمعاء.

13:انسداد معوي .

14:مرض الكبد.

15:اضطرابات الحركة

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16:أمراض البنكرياس.

17:القرحة الهضمية.

18:الأورام الحميدة.

19:السمنة المفرطة.

20:متلازمة الأمعاء القصيرة.

يمكن أن تشمل علامات وأعراض الاضطرابات الهضمية ما يلي:

"آلام في المعدة،غثيان،التقيؤ،إسهال،إمساك،انتفاخ البطن،نزيف،مشاكل في الشهية".

يمكن لطبيب طفلك أو مقدم الرعاية الصحية للعائلة أن يساعد في تشخيص وعلاج مشاكل الجهاز الهضمي، وقد يحولك لـ أخصائي أمراض الجهاز الهضمي للأطفال - وهو متخصص تلقى تدريبًا إضافيًا على تشخيص وعلاج اضطرابات الجهاز الهضمي لدى الأطفال، وقد يطلب إجراء اختبارات للمساعدة في تشخيص اضطراب الجهاز الهضمي، يمكن أن تشمل اختبارات مشاكل الجهاز الهضمي ما يلي" تنظير القولون، تنظير الجهاز الهضمي العلوي، تنظير الكبسولة، الموجات فوق الصوتية،التنظير السيني المرن،خزعة،تحاليل الدم،الاشعة المقطعية".

يعتمد العلاج على التشخيص ، لكن الخيارات تشمل"استشارات التغذية والتغيرات الغذائية، الدواء، الجراحة".