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5 أطعمة يجب تجنبها لتجنب حصوات المرارة

13 تموز / يوليو 2020 09:04

5 أطعمة يجب تجنبها لتجنب حصوات المرارة
5 أطعمة يجب تجنبها لتجنب حصوات المرارة

يمكن أن تسبب حصوات المرارة عدم الراحة، والتى تشمل أعراضها ألم في البطن والانتفاخ والغثيان والقيء. 
 
قد تكون مثل معظم الأشخاص الآخرين، ربما لم تفكر أبدًا في صحة المرارة، ولكن هذا العضو على شكل كمثرى بالقرب من الكبد يؤدي وظيفة جمع وتخزين الصفراء، وهذا هو السائل الذي يساعد الجسم على هضم الدهون، لكن هذا العضو لا يشارك في وظيفة جسدية حاسمة أخرى.
 
 ولكن في بعض الأحيان، ولأسباب وفقًا لتقرير موقع "thehealthline"  قد تصاب بالحصوات المرارية، والألم المصاحب يجعلك تدرك أن لديك عضوًا يسمى المرارة، ويمكن أن تسبب حصوات المرارة عدم الراحة والأعراض هي ألم في البطن والانتفاخ والغثيان والقيء. 
 
 
ولكن في بعض الأحيان، قد يتم الخلط بين هذه الأعراض ومشاكل المعدة الأخرى، وقد تحتاج في بعض الأحيان إلى جراحة إذا اشتدت الأعراض وتداخلت مع الحالة الطبيعية. 
 
تعتبر السمنة هي عامل خطر كبير وسيساعدك فقدان الوزن على تجنب هذه الحالة، كما أن النظام الغذائي غير الصحي هو سبب آخر لإصابتك بحصوات المرارة. 
 
وهنا ووفقا للتقرير نذكر بعض الأطعمة التي يجب عليك تجنبها للحفاظ على هذه الحالة.

الكربوهيدرات المكررة

يجب تجنب بعض الأطعمة مثل السكر والكربوهيدرات المكررة الأخرى للمساعدة في حماية المرارة، فهى غير صحية وتستغرق وقتًا أطول للهضم.

الأطعمة المقلية 

غنية بالدهون المتحولة، وهي غذاء آخر يساهم في تكوين حصوات المرارة.

الأطعمة المصنعة 

هذه الأطعمة غير صحية وتحتوي مرة أخرى على الكثير من الصوديوم والدهون المشبعة. ابتعد عنها لحماية المرارة.

اللحوم الحمراء الدهنية

 يصعب هضمها مرة أخرى ويستغرق تكسيرها جهدًا إضافيًا، لذا تجنبي اللحوم الحمراء للحصول على المرارة الصحية.
 

منتجات الألبان كامل الدسم

يصعب تحطيمها ويمكن أن تؤدي إلى تكوين حصوات في هذا العضو، لذا بدلًا من ذلك، ابحث عن منتجات الألبان قليلة الدسم.

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