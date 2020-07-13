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"قبيلة الترابين": جريمة قتل العميد القيق مكتملة الأركان

13 تموز / يوليو 2020 09:58

المغدور القيق
المغدور القيق

غزة- الرأي

اعتبر شيوخ قبيلة الترابين جريمة قتل العميد جبر القيق بمحافظة رفح مساء أمس الأحد على يد أحد أبناء عشيرة الصوفي جريمة مكتملة الأركان يتحمل منفذها المسؤولية الكاملة أمام الله عزوجل أولا ثم أمام القضاء العادل ثانيا.

ورفض شيوخ القبيلة في بيان وصل "الرأي" نسخة عنه، اليوم الاثنين، بشدة أخذ القانون باليد، مؤكدين أن استرجاع الحقوق مكانها المحاكم النظامية أو العشائرية العرفية المعروفة، ولا يجوز لأي شخص أو جهة المبادرة بتطبيق ما يحلو لها من إجراءات.

كما عبروا عن رفضهم زج القبيلة كطرف في حادث القتل، مشددين على أنها جزء أصيل من مجتمعنا الفلسطيني العربي وملتزمة بالقوانين النظامية والعرفية كاملة، وترفض حماية الخارجين عن القانون أو تقديم الغطاء العشائري لهم.

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