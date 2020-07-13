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القوى الوطنية تطالب برفع الغطاء العشائري والقصاص من قتلة القيق

13 تموز / يوليو 2020 10:09

المغدور القيق
المغدور القيق

رفح - الرأي

نعت القوى الوطنية والإسلامية بمحافظة رفح جنوب قطاع غزة الشهيد جبر القيق، الذي قتل أمس في جريمة إطلاق نار، مطالبةً برفع الغطاء العشائري والإسراع في إنفاذ القانون الثوري بحق القتلة المجرمين.

وقالت القوى في بيان وصل "الرأي" نسخة منه، إن "الشهيد الأسير المحرر جبر فضل القيق الذي قدم نموذجا وطنياً خلال مشوار نضالي تميز بالعطاء والفداء، وابن لعائلة مناضلة قدمت الغالي والنفيس من أجل الوطن، لتطوله اليوم يد الغدر والخيانة، وتناست أن الشهيد جبر وكل أبناء الأذرع العسكرية لكافة الفصائل ممن عملوا ضمن الانتفاضة الأولى كانوا سنداً وحصناً لبعضهم وللثورة الفلسطينية".

وطالبت العائلات برفع الغطاء العشائري عن القتلة المجرمين الذين اقترفوا هذه الجريمة النكراء، والتي تحمل أبعادا خطيرة وتهدد أمن وسلامة المجتمع.

كما طالبت القضاء والجهات المختصة بالإسراع في إنفاذ القانون الثوري بحق القتلة المجرمين وتنفيذ القصاص الرادع منعاً لتكرار هذه الجريمة النكراء، حفاظاً على السلم الاهلي والمجتمعي.

وأكدت الفصائل أن الملفات التي قادتها الأجنحة الضاربة للفصائل ومطارديها في الانتفاضة الأولى هي ملفات وطنية بامتياز وخط أحمر ولا يجوز استحضاره بأي حال من الأحوال.

وشددت على أن أي تعرض لأي مناضل من مناضلي شعبنا هو تعرض للكل الوطني، وكل من يحاول إثارة هذه الملفات سيضع نفسه في دائرة خدمة الاحتلال ومخططاته.

ودعت جماهير شعبنا للمشاركة الواسعة في تشييع جثمان الشهيد جبر القيق، كرسالة واضحة من جماهير شعبنا في رفض وإدانة الحدث، وتكريماً للشهيد الذي قدم حياته من أجل الوطن.

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