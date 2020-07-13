وكالة الرأي الفلسطينية أردوغان: نرفض خطة الضم والصمت العالمي يزيد من وقاحة "إسرائيل" وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2558) الاثنين 13/7/2020 وكالة الرأي الفلسطينية القوى الوطنية تطالب برفع الغطاء العشائري والقصاص من قتلة القيق وكالة الرأي الفلسطينية "قبيلة الترابين": جريمة قتل العميد القيق مكتملة الأركان وكالة الرأي الفلسطينية "الجريحة أبو مطر"..بإصابتها تفوقت بالثانوية العامة بـ81% وكالة الرأي الفلسطينية وفاة مواطنة من الخليل بفيروس كورونا ترفع الحصيلة لـ 40 وكالة الرأي الفلسطينية 5 أطعمة يجب تجنبها لتجنب حصوات المرارة وكالة الرأي الفلسطينية 6 مشاكل جلدية مرتبطة بالحر الشديد..خلى بالك منها وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل 7 مواطنين من الضفة وكالة الرأي الفلسطينية أشهر اضطرابات الجهاز الهضمى عند الأطفال وكيفية التعامل معها
أخبار » عناوين الأخبار

النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2558) الاثنين 13/7/2020

13 تموز / يوليو 2020 10:11

شعار وكالة الرأي
شعار وكالة الرأي

النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2558)   الاثنين 13/7/2020

أخبار فلسطينية

·          

أخبار إسرائيلية

"إسرائيل" تشن حملة ضد السويد لدعمها مؤسسة فلسطينية

 

  •  

لجنة كورونا تصوت على فتح معاهد الرياضة وبرك السباحة

 

الاخبار الدولية

البيت الأبيض يضع شرطا جديدا لدعم مخطط الضم الإسرائيلي

 

 

الاخبارالعربية

« ﻿الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /

الصحف العربية

القدس العربي

الشرق الأوسط

الخليج الإماراتية

  • «إسرائيل» تهدم قاعة أفراح في الطيرة

 الشروق المصرية

الاهرام المصرية

  • فلسطين: منع الحركة بين المحافظات وإغلاق الخليل وبيت لحم ورام الله ونابلس لاحتواء انتشار كورونا

الغد الأردنية

 

الاخبار اللبنانية

الشرق القطرية

الصحف المحلية

 جريدة  فلسطين

تقرير مؤتمر وطني في رام الله غدًا بحضور "حماس".. هل انطلق قطار العمل الميداني؟

 

  •  

الجاليات الفلسطينية: 178 وفاة و3506 إصابات بـ"كورونا"

 

  •  

قرابة 60 ألف إصابة و442 وفاة بكورونا بأمريكا خلال 24 ساعة

 

  •  

داخلية غزة تنشر صور قتلة المواطن "القيق" برفح

 

  •  

الاحتلال يعتقل مواطنين اثنين من بيت لحم

 

  •  

الحكومة في رام الله تعلن إجراءات جديدة بالضفة للحد من تفشي "كورونا"

 

القدس المحلية 

  • توجه إسرائيلي لتعيين إيزنكوت لمشروع مكافحة كورونا
  •  

"إسرائيل" تشن حملة ضد السويد لدعمها مؤسسة فلسطينية

 

  •  

كميل: المصاب بكورونا في "كفل حارس" خالط عددا كبيرا والاحتلال منع الطب الوقائي من أخذ عينات المخالطين

 

  •  

الاحتلال يعتقل 9 مواطنين من الضفة

 

 

الحياة الجديدة

جريدة الأيام

وكالة صفا

 

وكالة الراي الفلسطينية



سما نيوز

فلسطين اليوم

الطالب أسامة مرداوي: اعتقال الوالد كان الحافز للنجاح في الثانوية العامة

 

  •  

فيروس كورونا حول العالم يُسجل ارتفاعاً قياسياً في عدد الإصابات

 

  •  

غنام تعلن استثناء رام الله والبيرة من الاغلاق التام

 

  •  

مقتل المحرر جبر القيق برصاص مسلحين في رفح

 

·          

عرب  48

  •  

وكالة وفا

حدث في مثل هذا اليوم

  • 2006م إصابة 91 صهيونياً في قصف صاروخي نفَّذه حزب الله على مواقع الاحتلال شمال فلسطين المحتلة
  • 2006م استشهاد أحد مجاهدي "سرايا القدس" وإصابة آخر في قصف صهيوني استهدف تجمعاً للأهالي في دير البلح.
  • 2006م جرح 20 مواطناً فلسطينياً في قصف صهيوني استهدف مبنى وزارة الشؤون الخارجية بمدينة غزة.
  • 2004م قيام وحدة إسرائيلية باغتيال المجاهد نعمان ظاهر طحاينة القائد في حركة الجهاد الإسلامي والمطارد لقوات الاحتلال منذ عام 1987م أمام المستشفى الميداني الأردني في جنين.
  • 2002م شارون يعرض جزءاً من خطّته للتسوية على أن تقوم "دولة فلسطين" على 50 % من أراضي الضفة الغربيّة و عاصمتها رام الله .
  • 1994م إسرائيل تمنع 18 مسؤولاً فلسطينياً من دخول مناطق الحكم الذاتي في قطاع غزة.
  • 1992م البرلمان الإسرائيلي ينتخب زعيم حزب العمل إسحاق رابين (1922م- 1995) رئيساً للوزراء.
  • 1979م مسلّحون فلسطينيّون يحتلّون سفارة مصر بأنقرة و يحتجزون 20 رهينةً احتجاجًا على معاهدة السلام بين السادات و الكيان الصهيونيّ .
  • 1971م أحداث جرش بين القوات المسلحة الأردنية والمقاتلين والمدنيين الفلسطينيين في الأردن وقد تمكنت القوات المهاجمة من دخول مخيم غزة بعد أن قطعت المياه والكهرباء والتموين ومهدت لذلك بقصف شامل، حيث تم الاشتباك مع رجال المقاومة بالسلاح الأبيض، وقد أسفرت هذه العملية عن استشهاد وجرح عدة آلاف من المقاتلين والمدنيين الفلسطينيين. كما أنها أسفرت عن استشهاد القائد أبو علي إياد ، وقد استنكر العرب جميعاً هذا الموقف من الأردن، وخاصة محاصرة نقاط التجمع للفدائيين الفلسطينيين وتجردهم من سلاحهم ونقلهم إلى قاعدة المفرق.
  • 1963م إقرار قانون إسرائيلي يحرّم تربية الخنازير (يُحرم أكلها وفق الشريعة اليهودية) في المستوطنات اليهودية المقاومة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
  • 1948م استشهاد عبد الرحيم محمود وهو شاعر ومناضل وقائد فلسطيني ولد في قرية عنبتا قضاء طولكرم وقد استشهد في معركة الشجرة. ومن أشعاره:
  • سأحمل روحي على راحتي          وألقي بها في مهاوي الردى
  • فإما ممات يسر الصدقيق             وإما حياة تغيظ العدا
  •  
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

قوافل الخير" تعقد لجنة فتح مظاريف عطاء مشروع الأضاحي 2020

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟