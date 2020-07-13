النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2558) الاثنين 13/7/ 2020

أخبار فلسطينية

·

أخبار إسرائيلية

الإسرائيليون يتظاهرون ضد نتنياهو في 170 تقاطعا للأسبوع الثالث

توجه إسرائيلي لتعيين إيزنكوت لمشروع مكافحة كورونا



"إسرائيل" تشن حملة ضد السويد لدعمها مؤسسة فلسطينية

لجنة كورونا تصوت على فتح معاهد الرياضة وبرك السباحة

الاخبار الدولية

البيت الأبيض يضع شرطا جديدا لدعم مخطط الضم الإسرائيلي

الاخبارالعربية

« ﻿الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /

الصحف العربية

القدس العربي

الشرق الأوسط

الخليج الإماراتية

« إسرائيل» تهدم قاعة أفراح في الطيرة

الشروق المصرية

الاهرام المصرية

فلسطين: منع الحركة بين المحافظات وإغلاق الخليل وبيت لحم ورام الله ونابلس لاحتواء انتشار كورونا

الغد الأردنية

الاخبار اللبنانية

الشرق القطرية

الصحف المحلية

جريدة فلسطين

​تقرير مؤتمر وطني في رام الله غدًا بحضور "حماس".. هل انطلق قطار العمل الميداني؟

الجاليات الفلسطينية: 178 وفاة و3506 إصابات بـ"كورونا"

قرابة 60 ألف إصابة و442 وفاة بكورونا بأمريكا خلال 24 ساعة

داخلية غزة تنشر صور قتلة المواطن "القيق" برفح

الاحتلال يعتقل مواطنين اثنين من بيت لحم

الحكومة في رام الله تعلن إجراءات جديدة بالضفة للحد من تفشي "كورونا"

القدس المحلية

توجه إسرائيلي لتعيين إيزنكوت لمشروع مكافحة كورونا



"إسرائيل" تشن حملة ضد السويد لدعمها مؤسسة فلسطينية

كميل: المصاب بكورونا في "كفل حارس" خالط عددا كبيرا والاحتلال منع الطب الوقائي من أخذ عينات المخالطين

الاحتلال يعتقل 9 مواطنين من الضفة

الحياة الجديدة

جريدة الأيام

وكالة صفا

وكالة الراي الفلسطينية





سما نيوز

فلسطين اليوم

ترفع حصيلة الوفيات لـ40 حالة وفاة

الصحة: وفاة مواطنة ستينية من بيت أولا بالخليل متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا



الطالب أسامة مرداوي: اعتقال الوالد كان الحافز للنجاح في الثانوية العامة

فيروس كورونا حول العالم يُسجل ارتفاعاً قياسياً في عدد الإصابات

غنام تعلن استثناء رام الله والبيرة من الاغلاق التام

مقتل المحرر جبر القيق برصاص مسلحين في رفح

·

عرب 48

وكالة وفا

حدث في مثل هذا اليوم