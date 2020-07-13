النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2558) الاثنين 13/7/2020
أخبار فلسطينية
- الرئيس عباس يلقي كلمة هامة في المهرجان الوطني المناهض للضم الثلاثاء القادم
- السلطة الفلسطينية تفرض حظر تجول ليلياً لاحتواء الوباء
- «القسام» تطلق تحقيقات موسعة بعد هروب أحد قادتها الميدانيين إلى إسرائيل
- يشمل الضفة الغربية والأغوار.. مخطط جديد للاحتلال لضم المنطقة “ج”…
- فلسطين: منع الحركة بين المحافظات وإغلاق الخليل وبيت لحم ورام الله ونابلس لاحتواء انتشار كورونا
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أخبار إسرائيلية
- الإسرائيليون يتظاهرون ضد نتنياهو في 170 تقاطعا للأسبوع الثالث
- توجه إسرائيلي لتعيين إيزنكوت لمشروع مكافحة كورونا
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"إسرائيل" تشن حملة ضد السويد لدعمها مؤسسة فلسطينية
لجنة كورونا تصوت على فتح معاهد الرياضة وبرك السباحة
- الحكومة الإسرائيلية تصادق على هبات لمستقلين تضرروا من أزمة كورونا
- إسرائيل تقترب من تجديد الإغلاق مع تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا
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الاخبار الدولية
البيت الأبيض يضع شرطا جديدا لدعم مخطط الضم الإسرائيلي
الاخبارالعربية
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الصحف العربية
القدس العربي
- خطر الموت يعصف بالأسرى الفلسطينيين… الإعلان رسميا عن إصابة معتقل مريض بالسرطان بالفيروس
- تسجيل ارتفاع خطير في عدد الوفيات بكورونا… والفرق الطبية والأمنية تواصل جهودها لحصر…
- «القدس العربي» تواكب آخر موسم لحصاد القمح في غزة… «الدلعونا» وحكايات الأجداد والمناجل…
- حماس تنفي أنباءً حول اعتقال فلسطينيين في غزة
- قوات الاحتلال تواصل الاقتحامات وتنفذ الاعتقالات وتقيم الحواجز.. والفصائل تدعو لـ”تصعيد المقاومة الشعبية”
- الرئيس عباس يلقي كلمة هامة في المهرجان الوطني المناهض للضم الثلاثاء القادم
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- كتائب القسام تكشف عن تعرض خوادمها لهجمات إسرائيلية بتواطؤ مع شركات البريد العالمية
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- إصابة أسير فلسطيني في سجون الاحتلال بفيروس كورونا
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الشرق الأوسط
- السلطة الفلسطينية تفرض حظر تجول ليلياً لاحتواء الوباء
- «القسام» تطلق تحقيقات موسعة بعد هروب أحد قادتها الميدانيين إلى إسرائيل
الخليج الإماراتية
- «إسرائيل» تهدم قاعة أفراح في الطيرة
الشروق المصرية
- إسرائيل تقترب من تجديد الإغلاق مع تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا
- الداخلية الفلسطينية في غزة تنفي اعتقال متخابرين
- الإسرائيليون يتظاهرون ضد نتنياهو في 170 تقاطعا للأسبوع الثالث
الاهرام المصرية
- فلسطين: منع الحركة بين المحافظات وإغلاق الخليل وبيت لحم ورام الله ونابلس لاحتواء انتشار كورونا
الغد الأردنية
- يشمل الضفة الغربية والأغوار.. مخطط جديد للاحتلال لضم المنطقة “ج”…
- الحكومة الفلسطينية تمنع الحركة بين المحافظات لأسبوعين
- الصحة الفلسطينية: وفاتان بكورونا في الخليل
- الولايات المتحدة تُسجّل نحو 60 ألف إصابة
الآلاف يتظاهرون في إسرائيل احتجاجا على تعامل الحكومة مع التداعيات الاقتصادية لكورونا…
الاخبار اللبنانية
الشرق القطرية
الصحف المحلية
جريدة فلسطين
تقرير مؤتمر وطني في رام الله غدًا بحضور "حماس".. هل انطلق قطار العمل الميداني؟
الجاليات الفلسطينية: 178 وفاة و3506 إصابات بـ"كورونا"
قرابة 60 ألف إصابة و442 وفاة بكورونا بأمريكا خلال 24 ساعة
داخلية غزة تنشر صور قتلة المواطن "القيق" برفح
الاحتلال يعتقل مواطنين اثنين من بيت لحم
الحكومة في رام الله تعلن إجراءات جديدة بالضفة للحد من تفشي "كورونا"
القدس المحلية
- توجه إسرائيلي لتعيين إيزنكوت لمشروع مكافحة كورونا
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"إسرائيل" تشن حملة ضد السويد لدعمها مؤسسة فلسطينية
كميل: المصاب بكورونا في "كفل حارس" خالط عددا كبيرا والاحتلال منع الطب الوقائي من أخذ عينات المخالطين
الاحتلال يعتقل 9 مواطنين من الضفة
الحياة الجديدة
- الرئيس يتكفل بتكاليف الدراسة الجامعية لسبعة توائم من نابلس وغزة تفوقوا
- الحكومة: منع الحركة بين المحافظات لأسبوعين وإغلاق الخليل وبيت لحم ورام الله
- رسالة من الرئيس إلى نظيره السوري
- اتصال هاتفي بين الرئيس ونظيره الجنوب أفريقي
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جريدة الأيام
- »الحكومة تحسم اليوم الجدل حول الإغلاق بعد احتجاجات التجار على قرار التمديد
- »3 وفيات و31 إصابة بـ"كورونا" في صفوف الجاليات الفلسطينية
- »نقل نحو 30 مصاباً بـ"كورونا" من مخيم الجلزون إلى أحد الفنادق
- »قلق شديد ومطالبات بتوفير حماية للأسرى بعد إعلان إصابة أسير مريض بـ"كورونا"
- »الملك عبد الله: كورونا بات تحت السيطرة في الأردن
- »أبو عمرو ينقل رسالة من الرئيس إلى نظيره السوري
- » جريمة مروّعة في رفح.. مقتل أسير محرر بطريقة بشعة أمام زوجته وأبنائه
وكالة صفا
- القوى الوطنية تطالب برفع الغطاء العشائري والقصاص من قتلة القيق
- وفاة سيدة من الخليل بكورونا ترفع العدد إلى 41
وكالة الراي الفلسطينية
- "الجريحة أبو مطر"..بإصابتها تفوقت بالثانوية العامة بـ81%
- وفاة مواطنة من الخليل بفيروس كورونا ترفع الحصيلة لـ 40
- الاحتلال يعتقل 5 مواطنين من جنين وبيت لحم
- 178 وفاة و3506 إصابة بكورونا في صفوف الجاليات الفلسطينية
- أسعار العملات مقابل الشيقل
- الداخلية تنشر صور خارجين عن القانون مطلوبين لها
- الشرطة تفتح تحقيقًا بمقتل مواطن في رفح
- جيش الاحتلال يعلن عن إجراء مناورة أمنية شمال طولكرم
- المتفوقة "أبوعمرة".. تشرق بمعدل 99.3% من وسط الظلمة
سما نيوز
- كشف تفاصيل جديدة عن قمة كامب ديفيد بين عرفات وباراك
- الصحة: تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا لمواطنة 60 عامًا بالخليل
- البيت الأبيض يضع شرطا جديدا لدعم مخطط الضم الإسرائيلي
- داخلية غزة تنشر صور قتلة الشهيد "القيق" برفح وتحذر من التستر عليهم
- الشعبية: جريمة اغتيال " القيق" لن تمر دون عقاب وعائلة الصوفي تتحمل المسؤولية الوطنية والاخلاقية
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فلسطين اليوم
- ترفع حصيلة الوفيات لـ40 حالة وفاة
- الصحة: وفاة مواطنة ستينية من بيت أولا بالخليل متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا
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الطالب أسامة مرداوي: اعتقال الوالد كان الحافز للنجاح في الثانوية العامة
فيروس كورونا حول العالم يُسجل ارتفاعاً قياسياً في عدد الإصابات
غنام تعلن استثناء رام الله والبيرة من الاغلاق التام
مقتل المحرر جبر القيق برصاص مسلحين في رفح
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عرب 48
- الصحة الفلسطينية: وفاة مواطنة من بيت أولا بكورونا والوفيات ترتفع لـ41
- كورونا بالضفة: وفيتان جديدتان في الخليل ومنع الحركة بين المحافظات لأسبوعين
- أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام احتجاجا على اعتقالهم الإداري
- البيت الأبيض يضع شرطا جديدا لدعم الضم
- نجم الأطفال العنصري يعتذر وأهالي النقب يرفضون
- حقوق المواطن: تفويض الشاباك لمراقبة مرضى كورونا سابقة خطيرة
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وكالة وفا
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- اشتية: استمرار إغلاق محافظات رام الله والبيرة
حدث في مثل هذا اليوم
- 2006م إصابة 91 صهيونياً في قصف صاروخي نفَّذه حزب الله على مواقع الاحتلال شمال فلسطين المحتلة
- 2006م استشهاد أحد مجاهدي "سرايا القدس" وإصابة آخر في قصف صهيوني استهدف تجمعاً للأهالي في دير البلح.
- 2006م جرح 20 مواطناً فلسطينياً في قصف صهيوني استهدف مبنى وزارة الشؤون الخارجية بمدينة غزة.
- 2004م قيام وحدة إسرائيلية باغتيال المجاهد نعمان ظاهر طحاينة القائد في حركة الجهاد الإسلامي والمطارد لقوات الاحتلال منذ عام 1987م أمام المستشفى الميداني الأردني في جنين.
- 2002م شارون يعرض جزءاً من خطّته للتسوية على أن تقوم "دولة فلسطين" على 50 % من أراضي الضفة الغربيّة و عاصمتها رام الله .
- 1994م إسرائيل تمنع 18 مسؤولاً فلسطينياً من دخول مناطق الحكم الذاتي في قطاع غزة.
- 1992م البرلمان الإسرائيلي ينتخب زعيم حزب العمل إسحاق رابين (1922م- 1995) رئيساً للوزراء.
- 1979م مسلّحون فلسطينيّون يحتلّون سفارة مصر بأنقرة و يحتجزون 20 رهينةً احتجاجًا على معاهدة السلام بين السادات و الكيان الصهيونيّ .
- 1971م أحداث جرش بين القوات المسلحة الأردنية والمقاتلين والمدنيين الفلسطينيين في الأردن وقد تمكنت القوات المهاجمة من دخول مخيم غزة بعد أن قطعت المياه والكهرباء والتموين ومهدت لذلك بقصف شامل، حيث تم الاشتباك مع رجال المقاومة بالسلاح الأبيض، وقد أسفرت هذه العملية عن استشهاد وجرح عدة آلاف من المقاتلين والمدنيين الفلسطينيين. كما أنها أسفرت عن استشهاد القائد أبو علي إياد ، وقد استنكر العرب جميعاً هذا الموقف من الأردن، وخاصة محاصرة نقاط التجمع للفدائيين الفلسطينيين وتجردهم من سلاحهم ونقلهم إلى قاعدة المفرق.
- 1963م إقرار قانون إسرائيلي يحرّم تربية الخنازير (يُحرم أكلها وفق الشريعة اليهودية) في المستوطنات اليهودية المقاومة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
- 1948م استشهاد عبد الرحيم محمود وهو شاعر ومناضل وقائد فلسطيني ولد في قرية عنبتا قضاء طولكرم وقد استشهد في معركة الشجرة. ومن أشعاره:
- سأحمل روحي على راحتي وألقي بها في مهاوي الردى
- فإما ممات يسر الصدقيق وإما حياة تغيظ العدا
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